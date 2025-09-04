5. Aizanoi Kısa Film Festivali iptal edildi

Yunis ALAÇAM

4-5-6 Eylül tarihlerinde Kütahya ve Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’nde düzenlenmesi planlanan 5. Aizanoi Kısa Film Festivali iptal edildi. Düzenleme Kurulu, mevcut koşulların etkinliğin gerçekleşmesine izin vermediğini duyurdu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Aizanoi Antik Kenti, son yıllarda kısa film festivaliyle de adından söz ettiriyordu.

Düzenleme Kurulu, yaptığı açıklamada “Festivalimiz, Kütahya ve Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’nde sinemaseverlerle buluşmayı hedefliyordu. Ancak mevcut koşullar nedeniyle etkinliği planladığımız şekilde gerçekleştirmemiz mümkün olmadı. Gösterdiğiniz ilgi, destek ve anlayış için teşekkür eder; gelecek yıllarda yeniden buluşmayı temenni ederiz” ifadelerine yer vererek iptali e-posta ile kamuoyuna duyurdu. Festivale katılacak olan sinema emekçileri ise iptal kararına tepki gösterdi.