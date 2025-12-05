5 Aralık 2025 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

5 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete, günün ilk saatlerinde yayımlandı ve vatandaşların yakından takip ettiği önemli düzenlemeleri beraberinde getirdi. Özellikle Vakıflar Kanunu’nda yapılan değişiklikler, yeni yönetmelikler, Cumhurbaşkanı kararları ve Anayasa Mahkemesi kararları kamuoyunun gündemine oturdu. Bu kapsamlı içerikte, 5 Aralık 2025 Resmi Gazete kararlarının tamamını maddeler halinde bulabilir, günün tüm düzenlemelerini ayrıntılarıyla inceleyebilirsiniz.

5 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE İÇERİĞİ

33098 sayılı Resmi Gazete’de bugün; kanunlar, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, kurul kararları ve yüksek yargı kararları yer aldı. Aşağıda günün tüm başlıklarını bulabilirsiniz.

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

7565 Sayılı Kanun: Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 10664 – 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yönetmelikler

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10665)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İnönü Üniversitesi Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/12/2025 Tarihli ve 13995 Sayılı Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/11/2025 Tarihli ve 11326 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

AYM’nin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2022/91, K: 2025/133 Sayılı Kararı

AYM’nin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/75, K: 2025/53 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi)

AYM’nin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/93, K: 2025/54 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi)

AYM’nin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/99, K: 2025/55 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi)

AYM’nin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/19, K: 2025/56 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi)

AYM’nin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/22, K: 2025/57 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi)

AYM’nin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/26, K: 2025/58 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi)

AYM’nin 15/5/2025 Tarihli ve 2020/5754 Başvuru Numaralı Kararı

İLAN BÖLÜMÜ

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankası döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

5 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE ÖZET TABLOSU

Bugün Resmi Gazete’de hangi kanun yayımlandı?

7565 sayılı Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

5 Aralık 2025 Resmi Gazete sayısı kaç?

Bugünkü Resmi Gazete, 33098 sayılı olarak yayımlandı.

Hangi yönetmeliklerde değişiklik yapıldı?

Emniyet Hizmetleri Sınıfı, Çevre Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye, Haliç Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’ne ait çeşitli yönetmeliklerde değişiklikler yer aldı.

Bugünkü Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı var mı?

Evet. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapan karar yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi kararları hangi konuları kapsıyor?

AYM kararlarının büyük bölümü siyasi parti mali denetimleri ve bireysel başvuru kapsamında verilen hükümlerden oluşuyor.