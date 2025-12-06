5 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi rekora koşuyor

5 Aralık 2025 Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu. Dizi ve programların sıralamasını merak eden izleyiciler “5 Aralık 2025 reyting sonuçları”, “Bugün en çok hangi dizi izlendi?”, “Taşacak Bu Deniz kaç reyting aldı?” gibi sorulara yanıt ararken, TİAK verilerine göre günün kazananı bir kez daha TRT 1’in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz oldu. İşte 20+ ABC1 kategorisinde günün en çok izlenen ilk 10 programı ve detaylı analizler…

5 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Aralık 2025 Cuma gününde, hem prime time dizileri hem de gündüz kuşağı programları kıyasıya yarıştı. TRT 1’in kısa sürede rekorları arka arkaya kıran dizisi Taşacak Bu Deniz, 15,38 reyting ile zirvedeki yerini bir kez daha korudu. Dizinin özet bölümü de 7,21 reyting ile ana bölümün hemen arkasından gelerek büyük bir başarıya imza attı.

Show TV’nin yeni kadrosuyla yoluna devam eden dizisi Kızılcık Şerbeti ise yaklaşık bir puanlık düşüş yaşamasına rağmen 6,59 reyting ile üçüncü sıradan listeye girmeyi başardı. Kanal D’nin yıllardır ekranda olan rekortmen dizisi Arka Sokaklar ise düşüşle birlikte 3,17 reyting alarak dokuzuncu sıraya geriledi.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20+ ABC1)

05 Aralık 2025 Cuma Reyting Tablosu

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 15,38 2 Taşacak Bu Deniz (Özet) 7,21 3 Kızılcık Şerbeti 6,59 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,96 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,57 6 Esra Erol’da 4,37 7 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,99 8 MasterChef Türkiye 3,20 9 Arka Sokaklar 3,17 10 Show Ana Haber 3,06

Veri kaynağı: TİAK – 20+ ABC1 kategorisi günlük reyting sonuçları.

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Rekor dizinin istikrarlı yükselişi

TRT 1’in rekorları alt üst eden dizisi Taşacak Bu Deniz, 5 Aralık 2025 Cuma günü 15,38 reyting elde ederek liderlik serisini sürdürdü. Dizinin geçen haftaki seviyesini koruması, izleyici sadakatinin ne kadar yüksek olduğunun da bir göstergesi oldu. Prime time’da açık ara farkla zirvede yer alan yapım, haftanın “en çok izlenen dizisi” unvanını da elinde tuttu.

Özet bölümü bile zirveye yakın

Taşacak Bu Deniz’in sadece ana bölümü değil, özet bölümü de 7,21 reyting ile ikinci sırada yer aldı. Bu tablo, dizinin baştan sona tüm yayın dilimi boyunca izleyiciyi ekrana bağladığını gösteriyor. Özeti dahi birçok yapımın ana bölümünden daha yüksek izlenme rakamına ulaştı.

KIZILCIK ŞERBETİ VE ARKA SOKAKLAR REYTİNGLERİ

Kızılcık Şerbeti üçüncü sırada

Show TV’nin yeni kadrosuyla yoluna devam eden dizisi Kızılcık Şerbeti, 5 Aralık 2025 Cuma günü yaklaşık bir puanlık düşüş yaşasa da 6,59 reyting ile günü üçüncü sırada tamamladı. Dizinin özet bölümü de 3,99 reyting alarak ilk 10 listesinde kendine yedinci sıradan yer buldu.

Arka Sokaklar ilk 10’da kalmayı başardı

Kanal D’nin uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar ise yaklaşık bir puanlık düşüş sonrası 3,17 reyting ile dokuzuncu sıraya geriledi. Buna rağmen dizi, “Günün en çok izlenen ilk 10 programı” listesinde yer almayı sürdürerek hâlâ geniş bir izleyici kitlesine sahip olduğunu gösterdi.

GÜNDÜZ KUŞAĞINDA DENGELERİ DEĞİŞTİREN PROGRAMLAR

Müge Anlı ve Esra Erol reytinglerde öne çıktı

ATV’nin yıllardır gündüz kuşağına damga vuran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4,96 reyting alarak günün dördüncü sıradaki yapımı oldu. Yine ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da ise 4,37 reyting ile altıncı sıraya yerleşti. Bu sonuçlar, gündüz kuşağı reytinglerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

En çok izlenen haber bülteni: Now Ana Haber

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 4,57 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni oldu ve listede beşinci sıraya yerleşti. Show Ana Haber ise 3,06 reyting ile ilk 10’a girerek onuncu sırada yer aldı.

MasterChef Türkiye ilk 10’da

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 3,20 reyting ile sekizinci sıradan listeye girdi. Böylece reality-yarışma formatında da rekabetin sürdüğü Cuma akşamında, MasterChef Türkiye istikrarlı çizgisini korumuş oldu.

5 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet. 5 Aralık 2025 Cuma gününün reyting sonuçları TİAK verilerine göre açıklandı. 20+ ABC1 kategorisinde günün en çok izlenen ilk 10 programı netleşti.

Günün en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

5 Aralık 2025 Cuma gününün en çok izlenen dizisi, TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz oldu. Dizi ana bölümüyle 15,38 reyting alarak açık ara zirveye yerleşti.

Taşacak Bu Deniz kaç reyting aldı?

Taşacak Bu Deniz ana bölümü 15,38 reyting elde etti. Dizinin özet bölümü ise 7,21 reyting ile ikinci sıraya yerleşti.

Kızılcık Şerbeti reytingi kaç oldu?

Kızılcık Şerbeti, yaklaşık bir puanlık düşüşe rağmen 6,59 reyting ile günün üçüncü programı oldu. Dizinin özet bölümü ise 3,99 reyting aldı.

Arka Sokaklar 5 Aralık 2025’te kaç reyting aldı?

Arka Sokaklar, 5 Aralık 2025 Cuma günü 3,17 reyting ile dokuzuncu sırada yer aldı ve ilk 10 listesinden düşmedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert reyting sonuçları nasıl?

ATV’nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4,96 reyting ile günün dördüncü programı olarak dikkat çekti.

Esra Erol’da kaçıncı sırada yer aldı?

Esra Erol’da, 4,37 reyting ile 5 Aralık 2025 Cuma gününde ilk 10 listesinde altıncı sırayı aldı.

MasterChef Türkiye reyting sıralamasında nerede?

MasterChef Türkiye, 3,20 reyting ile sekizinci sırada yer alarak ilk 10’a girdi.

En çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 4,57 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni oldu ve genel sıralamada beşinci sıraya yerleşti.

SONUÇ: TAŞACAK BU DENİZ LİDERLİK SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

5 Aralık 2025 Cuma reyting sonuçlarına bakıldığında, Taşacak Bu Deniz dizisinin hem ana bölüm hem de özet bölümüyle zirveyi bırakmadığı görülüyor. Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, MasterChef Türkiye ve güçlü gündüz kuşağı programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ile Esra Erol’da ise ilk 10 sıralamasında dikkat çekiyor. TİAK verilerine göre şekillenen bu tablo, Cuma gününün hem dizi hem de program bazında ne kadar çekişmeli geçtiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.