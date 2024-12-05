5 Aralık Resmi Gazete kararları: Bugünün 2024 Resmi Gazete kararları neler?
Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 5 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 5 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
5 Aralık 2024 bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünün Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 5 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
5 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Yaşar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personel alımı ilanları yayınlandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Bülent Ecevit Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri