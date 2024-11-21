5 ay önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde, galerici silahlı saldırıda öldürüldü

Konya’da galericilik yapan iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı aynı dükkanda ise geçtiğimiz mayıs ayında 1 mimarın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Mahallesi Türkerler Sokak üzerinde meydana geldi.

2 GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Muhammed Paytar’a ait iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler geldi.

2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Muhammed Paytar ve henüz ismi belirlenemeyen 1 kişi iş yerine gelen kişiler tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Ağır yaralanan Muhammed Paytar ve 1 kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed Paytar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 1 kişinin ise tedavisi ise sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

AYNI DÜKKANDA 5 AY ÖNCE BİR MİMAR ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, olayın yaşandığı aynı dükkanda ise 5 ay 5 gün önce geçtiğimiz mayıs ayında 1 mimarın çıkan silahlı kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.