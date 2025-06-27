5 ayda 3 bin işkence

HABER MERKEZİ

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan Hakları Derneği (İHD), 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü kapsamında bir rapor yayımladı.

TİHV ve İHD’nin saha izleme ve başvuru verileri ile Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite (CAT), BM İnsan Hakları Komitesi, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT), Adalet Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) gibi kurumların güncel istatistiklerine dayanan raporla hak ihlalleri belgelendi.

69 KİŞİ YARALANDI

Rapora göre, 2024 yılında TİHV’e başvuran 697 kişiden 481’i işkence gördüğünü belirtti. Başvuruların %57’si emniyet müdürlüklerinden yapıldı. 2024’te kolluk müdahaleleri sonucu en az 3 bin 59, 2025’in ilk 5 ayında ise en az 2 bin 939 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. TİHV verilerine göre 2024’te kolluk müdahaleleri sonucu 69 kişi yaralandı; 2025’in ilk 5 ayında ise bu sayı 119 oldu.

Kaygı verici boyutta



TİHV ve İHD, 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü kapsamında Saraçhane Parkı’nda bir araya geldi. Burada yapılan açıklamada, “İşkence mutlak olarak yasaklanmış bir insanlık suçudur. İşkencesiz bir dünya mümkün” denildi. İstanbul Barosu’nun, İşkenceye Karşı Mücadele Günü ile ilgili açıklamasında, “Yürüyüş hakkını kullanmak isteyenlere yönelik karakollardaki ve cezaevlerindeki muameleler kaygı vericidir” denildi.

BM İşkenceye Karşı Komite, Türkiye’de gözaltı yerlerinde kaba dayak, cinsel saldırı, elektrik şoku ve "waterboarding" gibi işkence yöntemlerinin sürdüğünü bildirdi. Türk Tabipleri Birliği'nin raporuna göre de 2025 Mart ayında yapılan protestolarda 2 bin 165 kişi kimyasal gaz, plastik mermi ve basınçlı suya maruz kaldı, üçte biri doğrudan yaralandı.

51 MAHPUS ÖLDÜ

Raporda cezaevlerindeki durum da açıklandı. Buna göre, 2024 yılında cezaevlerinde en az 51 mahpus, hastalık, intihar, şiddet veya ihmal nedeniyle hayatını kaybetti. Cezaevlerinde ise 2 Haziran 2025 itibarıyla 416 bin 927 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 2021’den bu yana en az 501 mahpusun koşullu salıverilmesi ise gözlem kurullarınca ertelendi. Haber Merkezi