5 ayda yüzde 84 zam gelen şekerin tadı kaçtı

Ekonomi Servisi

TÜRKŞEKER faaliyet raporlarındaki veriler, şeker ve şeker pancarı üretiminde gelinen noktayı gözler önüne serdi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Susurluk Şeker Fabrikası’nın son 20 yıllık faaliyetleri inceledi.

Verileri değerlendiren Sarı, Balıkesir’de şeker pancarı eken çiftçi sayısının ve ekim alanın çok ciddi kayıplar yaşadığını vurgulayarak, “Şeker fiyatına son 5 ayda 10 defa zam yapılarak şeker fiyatı yüzde 84 oranında arttı. AKP iktidarının yanlış politikaları şekerin tadını kaçırdı“ dedi. Şeker fiyatına son 5 ayda 10 defa zam yapılarak şeker fiyatının yüzde 84 oranında arttırıldığını belirten CHP’li Sarı, “Bu acı tablonun sorumlusu AKP iktidarı, saray rejimidir. Aldıkları tarım politikalarındaki yanlış kararları, ithalat, ihracat politikasındaki hatalarının bedelini bugün vatandaşımız markete gittiğinde kasada görüyor” diye konuştu.

Sarı, “2008 ve 2018 yapılan özelleştirmelerle 33 şeker fabrikamızın 12 tanesi özel sektöre satıldı. Devletimizin elinde sadece 15 şeker fabrikası kaldı, 6 şeker fabrikası da kooperatiflerin elinde. Şeker pancarının ve şekerin değerini bilmeyen AKP iktidarı hata üstüne hata yapıyor, üretimi her geçen yıl geriletiyor” dedi.