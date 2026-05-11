5 aydır maaş ödenmiyor

Haber Merkezi

İstanbul Bağcılar’da faaliyet gösteren SEB Koleji’nde, asıl işi inşaat sektörü olduğu ifade edilen okul kurucusu Mustafa Bayar’ın eylül ayından bu yana öğretmen maaşlarını haftalarca geciktirmesiyle başlayan kriz, ocak ayından itibaren ödemelerin tamamen durmasıyla eğitimcileri çaresiz bıraktı. Okulda yaşadığı mağduriyeti aktaran bir eğitimci; maaşların ödenmemesi, patronun süreci nasıl ötelediği, kış dönemi boyunca okulun soğuk kalması ve MEB müfettişlerinin tutumu hakkında BirGün’e açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin büyük fedakarlığıyla eğitimin sürdürülmeye çalışıldığını belirten eğitimci, ‘‘İşverenin asıl işi eğitim değil, kendisi asıl inşaat sektöründe bir firma sahibi. Bu yüzden sürekli ‘Evleri satıp maaşları vereceğim, kimse mağdur olmayacak’ diyerek sürekli farklı vaatlerde bulundu’’ dedi.

DERSE GİRMİYORLAR

Okulda görev yapan ve emeğinin karşılığını alamayan öğretmenlerin mağduriyeti yalnızca maddi boyutla sınırlı kalmadı. Bu okul dönemi boyunca yaşadığı mağduriyeti aktaran eğitimci, okul binasının kış ayları boyunca ısıtılmadığını belirtti. Doğalgazın yanmadığı, sadece yetersiz klimalarla ısıtılmaya çalışılan buz gibi sınıflarda ders işlemek zorunda kalan öğretmen ve öğrenciler, kış boyu hasta olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Okul sahibinin banka hesaplarına bloke konulduğunu öne sürüp ödeme yapamayacağını söylemesinin ardından, maaşlarını yine alamayan öğretmenler tepkilerini sağlık raporu alarak gösterdi. Öğretmenlerin derse girmediği günlerde ise yönetimin, lise öğrencilerini anaokulu çocuklarına etkinlik yaptırmak ve göz kulak olmak amacıyla görevlendirdiği belirtildi.

ÖĞRETMENLER İŞSİZ KALDI

Krizin derinleşmesinin ardından okul yönetimi; ilkokul, ortaokul ve anaokulu kademelerini başka bir eğitim kurumuyla anlaşarak devretme kararı aldı. Gerçekleşen bu öğrenci transferi sürecinde öğretmenler sahipsiz bırakıldı. Dönem sonuna kadar 5 aylık maaş alacağı biriken lise öğretmenlerine sadece 3 aylık ödeme yapabileceğini sözlü olarak ileten okul sahibi, kalan 2 ayı kesinlikle ödemeyeceğini belirtirken hiçbir yazılı güvence veya senet vermeye yanaşmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerinin okulu birçok kez denetlediğini kaydeden öğretmen, "Biz hep denetlenen taraf olduk. Sanki bizi denetlemeye geliyorlarmış gibi bir algı oluştu. Bu durum öğretmenler arasında, sanki biz mağdur değiliz de mağduriyet yaratıyormuşuz gibi bir his uyandırdı. MEB’in bu duruma acilen müdahale etmesini bekliyoruz" dedi.