5 beldede seçim yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Haziran'da 5 beldede yapılacak belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerine ilişkin seçime katılma yeterliliğine sahip 41 siyasi partiye seçmen kütük listesinin verilmesine karar verdi.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 7 Haziran'da Tokat’ın Yolüstü, Çevrecik ve Bağtaşı beldeleri; Gümüşhane’nin Tekke beldesi ve Nevşehir’in Mustafapaşa beldesinde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimleri yapılacak.

Kararda, siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için 298 ve 2820 sayılı kanunlar gereğince illerin en az yarısında teşkilat kurmuş olmaları, büyük kongrelerini yapmış olmaları, oy verme gününden en az altı ay önce (7 Aralık 2025 itibarıyla) bu şartları sağlamış olmaları gerektiği vurgulandı.

YSK'nin kararında, yasa gereği seçime girme yeterliğine sahip siyasi partilere seçmen kütüğü verileceğinin öngörüldüğü hatırlatıldı. YSK, bu koşulları taşıyan 41 partiye seçmen kütük listesinin verilmesine karar verdi.