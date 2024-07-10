5 bin 296 futbol sahası büyüklüğünde alan tehlikede: Akbelen yetmedi, sıra Trakya’da!

Akkuyu’dan Akbelen’den, yolcusuz havalimanlarından tanıdığımız IC Holding’in yenilenebilir enerji santralları da büyük tehdit. Bakanlık, şirketin 200 sayfalık proje dosyalarını 2 günde ‘okuyarak’ işleme koydu.

Gökay BAŞCAN

Özellikle iktidara yakın şirketler için yasal süreçler prosedüre dönüştü. Başta enerji ve maden olmak üzere tüm projeler iktidar tarafından onaylanıyor. Herhangi bir kaideye bakılmaksızın onaylanan projeler, arkasında yok edilmiş ormanlar, tarumar edilmiş tarım ve sulak alanlar bırakıyor.

Son olarak adını sıkça Akbelen’de, Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda, İstanbul Havalimanı’nda duyduğumuz IC Holding Trakya’da hayata geçireceği 4 rüzgar enerji santralı (RES) projesi için çevresel etki değerlendirme (ÇED) başvurusu yaptı. Ortalama 200 sayfalık başvuruları 2-5 gün içerisinde inceleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, onaylanarak halkın görüşüne sundu.

Projenin teknik ayrıntılarının, çevreye verebileceği zararların, bölgenin coğrafi ve ekolojik öneminin yer aldığı raporu hiç durmaksızın saatte 12,5 sayfa okuyan Bakanlık, 31 Temmuz ve 1 Ağustos’ta halkın bilgilendirme toplantılarının yapılmasına karar verildi. 4 proje kapsamında toplam 5 bin 296 futbol sahası büyüklüğündeki tarım ve orman alanı tehlike altında.

BAŞVURULAR PEŞ PEŞE YAPILDI

İlk 2 RES projesini Tekirdağ’ın Malkara ve Şarköy ilçesinde açmak isteyen şirket, 1Temmuz’da başvuru yaptı.

Şirketin başvuru yaptığı ilk projesi 13 türbinli, 45 megawatt gücündeki Çelebi Rüzgâr Enerji Santralı ve depolama tesisi. Tamamı tarım ve ormanlık olan proje alanı toplam 955,02 hektar yani 1337 futbol sahası büyüklüğünde. Şirket proje için ise 585 milyon TL harcayacak. Tamamı tarım ve ormanlık alana kurulacak projeye ilişkin Bakanlık, başvuruyu inceleyerek 7 iş günü içerisinde kabul etti.

Yine aynı bölgede aynı gün ikinci bir proje için başvuru yapan Kanara RES için ÇED süreci başlattı. 14 türbinli, 45 megawatt gücünde, 1064,14 hektarlık alanın tamamı orman ve orman arazilerinden oluşuyor. 1490 futbol sahası büyüklüğündeki tarım ve orman alanının zarar görebileceği projeye ilişkin Bakanlık yine 7 iş günü içerisinde kabul ederek halkın bilgilendirme toplantının yapılacağı tarihi açıkladı.

2 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE ONAYLANDI

Tekirdağ’da bir RES projesi Süleymanpaşa ilçesine yapılmak isteniyor. 5 Temmuz’da başvurusu yapılan Akçahalil Rüzgar Enerji Santralı 9 Temmuz’da kabul aldı. 2 iş günü içerisinde onaylanan proje 9 türbinli ve 45 megawatt gücünde. 835,97 hektar yani 1170 futbol sahası büyüklüğündeki alanın tamamı orman ve tarım arazisi.

Tekirdağ’ın Saray ilçesi ve Kırklareli Vize sınırlarına denk gelen RES projesinin başvuru süreci ise daha kısa sürdü. 10 türbinli, 45 megawatt gücünde Yörgüç Rüzgar Enerji Santralı için 1 Temmuz’da başvuru yapıldı. 999,44 hektar, 1299 futbol sahası büyüklüğünde ve tamamı orman ve tarım arazisi üzerinde kurulacak projenin başvurusu 5 Temmuz’da yapıldı. Bakanlık, yaklaşık 200 sayfalık teknik raporu, 2 iş günü içerisinde onaylamış oldu. 1 Ağustos’a halkın bilgilendirme katılım toplantısı kararı alındı. Proje bedeli ise 585 milyon TL.

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IC HOLDİNG KİMDİR?

Garanti ödemeler kapsamında kamudan milyonlarca lira ödeme alan, Akbelen’de ormanları kesen, Akkuyu’da bir dönemlik taşeronluk yapan IC Holding kamunun yakından tanıdığı bir şirket. İC İştaş’ın işlettiği yolcu garantili Zafer Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kamuda karadelik haline geldi. Garanti yolcu kapsamında şirkete milyonlarca euro ödeme yapıldı. İktidara yakınlığıyla bilinen şirketin sahibi ise İbrahim Çeçen. Sabah ve ATV grubunun satışı için oluşturulan havuza 100 milyon dolar fon sağladığı iddia edilen 3. Boğaz Köprüsü’nün işletmecisi IC Holding’in sahibi İbrahim Çeçen 17-25 Aralık operasyonu kapsamında ifade vermişti. Çeçen, Antalya Havalimanı ihalesinde de rüşvet iddiasıyla gündeme gelmişti.