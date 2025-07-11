5 bin ağacın altına dinamit döşeyecekler

İlayda SORKU

Doğanlar Madencilik, Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde Latmos (Beşparmak) Dağları’nın eteklerinde ormanlık ve “önemli doğa alanı” olarak tanımlanmış bölgede yeni bir feldspat ocağı açmak için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

Proje kapsamında yılda 750 bin ton cevher üretilecek; toplam kazı miktarı ise 1 milyon tona ulaşacak. Proje sahasında açık ocak işletmeciliği yöntemiyle dinamitli patlatma yapılması planlanıyor. Kırma-eleme tesisinin yıllık kapasitesi ise 350 bin ton olarak belirlendi.

Toplam 137,39 hektarlık bir alana sahip ruhsat sahası içerisinde yer alan üç ayrı ÇED poligonundan oluşan proje sahası, 14,85 hektarlık bir alana yayılıyor. Bu alanın tamamı, çevre düzeni planında “orman alanı” ve “önemli doğa alanı” olarak geçiyor. Proje kapsamında 4 bin 850 ağacın kesilmesi planlandı. Ayrıca proje alanı, Aydın’ın merkezine 39 kilometre, Karpuzlu ilçe merkezine ise yalnızca 9 kilometre uzaklıkta. Öte yandan proje bedeli ise, 9 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.

KUŞATMA ALTINDA

Latmos Dağları, sadece Aydın ve Muğla sınırları arasında yükselen bir dağ silsilesi değil; aynı zamanda binlerce yıllık kaya resimleri, antik yollar, manastırlar ve endemik türlerle dolu benzersiz bir ekosistem. Bölge UNESCO Dünya Mirası adaylığı için önerilmiş durumda. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak ilan edilen Latmos, ayrıca “Öneri Milli Park” statüsünde. Buna rağmen, bölge uzun süredir maden faaliyetleriyle sistematik biçimde tahrip ediliyor. Latmos’un dört bir yanında, özellikle kuvars ve feldspat madenleri faaliyet yürütüyor. Bu faaliyetler genellikle ormanlık alanlar içinde, ÇED süreçleri tartışmalı biçimde sürdürülerek gerçekleştiriliyor.

EKOSİSTEM KAYBOLUYOR

Latmos’u Koru sayfasının kurucusu, çevre savunucusu ve arkeolog Selahattin Aydın, “Proje, Labranda Antik Kenti’nin hattında olan, devasa geniş alanda ve madenlerin olduğu alana çok yakın bir noktada planlanıyor. Burada korkunç bir yıkım var” dedi.

“Ayrıca patlatmalı olacağı için oradaki ekosistemin canına okuyacak bir proje bu” ifadeleriyle sözlerini sürdüren Aydın, “Latmos için bütünlüklü koruma talebimiz varken ne yazık ki her köşesini deşmek istiyorlar” şeklinde konuştu.

Latmos’un 8 bin yıllık kültürü yaşatan bir bölge olduğuna vurgu yapan Aydın, konuşmasını şu çağrıyla sonlandırdı: “Binlerce yıllık kaya resimlerinden tutun, antik kentlere, antik yollara, eren mezarlarına kadar uzanan ve dahası bugün hâlâ köylerde kültür yaratmaya devam eden bir bölge. Bunun haricinde ekolojisi ve özellikle 550 milyon yıllık jeolojisi ile dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir yer burası. O yüzden Latmos’un, bütünlüklü şekilde korumasını talep ediyoruz.”