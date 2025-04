5 bin kişi alınacaktı 1500’e düştü: “ÇAYKUR halkındır. AKP’nin çiftliği değil”

ÇAYKUR’un 2025 yılı için yapılacak işçi alımı süreci tartışmaları da beraberinde getirdi.

16 Şubat 2025 tarihli yerel basında yer alan bilgilere göre, kurumun yaklaşık 5 bin civarında eleman alımı yapması beklenirken, ÇAYKUR tarafından yapılan son açıklamayla bu rakamın yalnızca 1500 kişiyle sınırlandırılacağı duyuruldu.

Kararın nasıl alındığını sorgulayan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, yaptığı açıklamada “ÇAYKUR’un eleman alımı ile ilgili süreç yaklaştıkça kamuoyunda AKP’nin KURA ile eleman alımı yapmayacağı konusunda bilgiler dolaşmakta bu konuda yerel basında haberler yer almaktadır. Anlaşıldığı ve tahmin edildiği üzere AKP ÇAYKUR’a alınacak elemanların alımını kendisi yapmak istemektedir. AKP’nin her yeri ben dizayn edeyim, her yer benden olsun, her çalışanı ben alayım stratejisi devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Saltuk, yaptığı basın açıklamasında kura yerine başka bir yöntem ile işçi alınırsa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek şunları söyledi:

“ÇAYKUR yönetim kurulunu bugünden uyarıyoruz. Eğer kura yerine başka bir yöntemin uygulanmasına karar verirseniz ve bu işi AKP yönetimine bırakırsanız suç işlemiş olacaksınız ve hakkınızda görevinizi kötüye kullanmaktan dolayı suç duyurusunda bulunacağız, hiçbir zaman unutmayacağız ve her ortamda konuyu gündeme getireceğiz. ÇAYKUR halkındır. AKP’nin çiftliği değildir. Binlerce insanın iş ve aş beklentisini AKP’nin siyasi emellerine kurban ettirmeyeceğiz.”