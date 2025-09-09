5 bin öğrenciye burs

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa tarihinde ilk kez üniversite öğrencilerine burs vereceklerini duyurdu. Dutlulu, 5 bin üniversite öğrencisine 1000’er TL burs desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Dutlulu, “Biliyoruz ki üniversite hayatı pek çok zorluğu beraberinde getiriyor. Bizim görevimiz, bu zorlu yolculukta siz değerli öğrencilerimizin yalnız olmadığını hissettirmek ve derslerinize gönül rahatlığıyla odaklanmanızı sağlamak. Bu doğrultuda Manisa’da bir ilki gerçekleştirerek, 5.000 üniversite öğrencimize her ay 1000 TL burs desteği sağlayacağız. Başvurularınızı belediyemizin resmi internet sitesinden veya Üzüm uygulamamız üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Unutmayın; sizler bu şehrin umudu, ülkemizin aydınlık yüzüsünüz. Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Bu burs desteğimizle sizlere bir nebze de olsa katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.