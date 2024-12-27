5 bini aşkın emekçi iş bıraktı

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İran’da Güney Pars Gaz Rafinesi’nde 5 bini aşkın işçi kötü çalışma koşullarına karşı bir günlük iş bıraktı. 24 etaptan oluşan Güney Pars Gaz Rafinesi’nin 12 rafinerisinde iş bırakan işçiler 16 gündür "Sefalet ve baskılara son" diyerek listeledikleri taleplerinin gerçekleştirilmesini talep ediyorlar. İşçiler taleplerini şöyle sıraladı:

Taşeron ve özel şirketlerin rafinelerde çalışmasının durdurulması, işten atılan işçilerin koşulsuz şartsız işe dönmesi, işçilere uygulanan baskı ve tutuklamaların son bulması, eşit ödeme sisteminin uygulanması, proje bazlı değil herkese sözleşme yapılması, işçilere 14 gün çalışma ve 14 gün dinlenme hakkı verilmesi.

İran Petrol İşçilerinin Örgütlenme Komitesi birçok petrol ve gaz rafinesinde işçilerin sefalet ve baskılara karşı protestolara hazırlandıkları ifade edildi.