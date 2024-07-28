5. Burhaniye Kitap Fuarı 4. günündeydi

Balıkesir Burhaniye’de, 5. Kitap Fuarı, Ören Meydanı’nda Prof. Dr. Üstün Dökmen’i ağırladı. Dinleyenlere ‘’Okumak ve Okutmak’’ söyleşisini aktaran Psikolog Yazar Dökmen, "Burada olmamızın asıl sebebi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Sonsuz minnetle anıyorum. Okumak ve okutmak, okuma becerisini geliştirmek çocuklarımıza nasihatimdir. Okuyun çocuklar. Okumayan milletlerin kandırılması mutlak sondur" dedi.

Prof. Dr. Üstün Dökmen söyleşi sonrası imza töreni gerçekleştirdi.

ÖREN’İN ŞİİR VE MÜZİK

Ören Meydanı’nda Şair Ataol Behramoğlu şiirleri ve beraberinde Haluk Çetin’in dinletisi ile sahne aldı.

Behramoğlu, "Çok değerli bir seyirci topluluğuna şiir okuyorum. Farkındayım, alkışlarla bile bölmek istemiyorsunuz. Körfezin halkı, sizler çok değerlisiniz" dedi.

Ayşegül Aldinç, söyleşi gerçekleştirdi. Yazmaya, gazetelerde köşe yazarı olarak başlayan Aldinç, Burhaniye 5. Kitap Fuarı‘nda, kitapları ile katıldı. İzleyicilerin yoğun taleplerine kayıtsız kalmayan sanatçı, eşsiz sesiyle sevenlerine küçük bir dinleti de sundu.

Şair ve Yazar Cezmi Ersöz, Ören Meydanı’nda dinleyicilerle buluştu.

Fuar Koordinatörü, Gazeteci Sinan Karahan’ın konuğu olan Cezmi Ersöz, 13 Ekim 1987'de 29 yaşındayken intihar eden Nilgün Marmara’nın ölümünün ardından, ‘Kırk Yılda Bir Gibisin’ adlı kitabı yazıp, Nilgün Marmara’ya ithaf edişini anlattı. Söyleşide Nilgün Marmara’dan bahsederken "Hayatla kavgasını çoktan bitirmişti" ifadelerini kullandı.

Tartışılan köpeklere ötenazi yasasından da söz eden Ersöz, "Kabul edilemez bir kanun. Bu bir cinayettir ve başka bir çözüm bulunmalıdır" dedi. Söyleşisine şiirler okuyarak devam eden Ersöz, sevenleriyle imza töreni gerçekleştirdi.

5. Kitap Fuarı’nın son tiyatrosu, sosyal medya fenomeni, youtuber, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, yönetmen Alican Turan’ın sahneye koyduğu "Cemile Abla Ben Beyaz Sevmiyorum" oyunu oldu.

Etkinlikler kapsamında İskele Meydanı’nda devam eden söyleşilerde bugünün konuğu, Yazar Sinan Yağmur oldu. "Bana Güneşimi Getir ve Bir Aşık Veysel Yolculuğu" adlı söyleşi, bağlama eşliğindeki Anadolu’nun ezgileri ile dinleyicilere sundu. Sinan Yağmur, söyleşiden sonra imza töreni gerçekleştirdi.

Fuarın 4. gününde İskele Meydanı’ndaki etkinliklerde ‘Hayatın Çağırdığı Yerde Şiir’ adlı söyleşinin konukları, Şair Ahmet Telli ve Şair Şükrü Erbaş oldu.

Söyleşide, Ahmet Telli’nin ve Şükrü Erbaş’ın okuduğu şiirler izleyicilere şiir dinletisi yaşattı. Dinletinin ardından Telli ve Erbaş sevenlerinin kitaplarını imzaladı.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, İskele Meydanı’nda ‘Yeniden Atatürk’ söyleşisini dinleyicilerle gerçekleştirdi. Yavuz, İkinci Yüzyılda Yeniden Atatürk adlı kitabından alıntılarla Atatürk ve Türkiye hakkında konuştu. Söyleşi sonrası Emekli Tümgeneral Yavuz, okurlarıyla imza töreni gerçekleştirdi.

ÖREN PLAJI’NDA KONSER

Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında yapılan Ören Plajı Gençlik Konserinde Mavi Gri Grubu dinleyenlerle buluştu.

Sahnede gençlere seslenen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Kitabın, sanatın ve müziğin yanında olmaya devam edeceğiz. Burhaniye’yi kültürün başkenti yapmak için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.