5 büyük ligde görünüm: 3 ligde şampiyon belli oldu

Avrupa’nın 5 büyük futbol liginde şampiyonluk yarışları son haftalara girilirken, FC Barcelona mutlu sona ulaşan üçüncü takım oldu.

La Liga’nın 35. haftasında sahasında Real Madrid CF’i 2-0 mağlup eden Barcelona, bitime üç hafta kala üst üste ikinci, toplamda ise 29. şampiyonluğunu ilan etti.

Camp Nou’daki El Clasico’da Katalan ekibine galibiyeti Marcus Rashford ile Ferran Torres’in golleri getirdi. Real Madrid’de sakatlığı bulunan Arda Güler karşılaşmada forma giyemedi.

BARÇA'DA 14 PUAN FARK

Bu sonuçla 91 puana ulaşan Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid’in 14 puan önünde zirvede yer aldı. Haftada Villarreal CF Mallorca deplasmanında 1-1 berabere kalırken, Atlético Madrid ise sahasında RC Celta de Vigo’ya 1-0 yenildi.

Premier Lig'de lider Arsenal FC ile takipçisi Manchester City FC hata yapmadı.

Arsenal, deplasmanda West Ham United FC’ı Leandro Trossard’ın golüyle 1-0 mağlup etti. West Ham’ın uzatma dakikalarında bulduğu beraberlik golü ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Manchester City ise sahasında Brentford FC’u Jeremy Doku, Erling Haaland ve Omar Marmoush’un golleriyle 3-0 geçti.

Chelsea FC, deplasmanda Liverpool FC ile 1-1 berabere kalırken, Manchester United FC ile Sunderland AFC golsüz eşitliği bozamadı.

36 hafta sonunda Arsenal 79 puanla liderliğini sürdürürken, bir maçı eksik Manchester City 74 puanla takibini devam ettirdi.

PSG ŞAMPİYONLUK İÇİN GÜN SAYIYOR

Ligue 1’nde lider Paris Saint-Germain FC, sahasında Stade Brestois 29’u Desire Doue’nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Başkent temsilcisi, Lens deplasmanında alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek. En yakın takipçisi RC Lens ise sahasında FC Nantes’ı 1-0 yendi.

Kaleyi Berke Özer’in koruduğu Lille OSC, deplasmanda AS Monaco FC’u 1-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan Olimpik Lyon ise Toulouse deplasmanında 2-1 kaybetti.

INTER ŞAMPİYON GİBİ DEVAM EDİYOR

Serie A’nda geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Inter Milan, deplasmanda SS Lazio’yu 3-0 mağlup etti. Lautaro Martinez, Petar Sucic ve Henrikh Mkhitaryan galibiyet gollerini kaydetti.

Kenan Yıldız’ın 83 dakika sahada kaldığı maçta Juventus FC, deplasmanda US Lecce’ni 1-0 yendi.

AC Milan, Atalanta’ya 3-2 mağlup olurken, AS Roma deplasmanda Parma’yı 3-2 geçti. Torino FC ise Sassuolo’yu 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Emirhan İlkhan sonradan oyuna dahil oldu.

BAYERN MÜNİH KAZANMAYA DEVAM ETTİ

Bundesliga’nda şampiyon FC Bayern Munich, deplasmanda VfL Wolfsburg’u Michael Olise’nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt’u 3-2 yenerken, Salih Özcan 78. dakikada oyuna girdi.

TSG Hoffenheim, Ozan Kabak’ın 90 dakika görev yaptığı maçta Werder Bremen’i mağlup etti. 1. FC Heidenheim’ın Köln deplasmanında kazandığı mücadelede ise Eren Dinkçi ve Cenk Özkacar forma giydi.