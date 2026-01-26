5 büyük ligde görünüm: Arsenal krediyi kaybediyor

Avrupa’nın 5 büyük futbol liginde hafta sonu oynanan karşılaşmalarla birlikte zirve yarışları netleşmeye devam etti.

Almanya’da Bayern Münih, Fransa’da Paris Saint-Germain, İngiltere’de Arsenal, İspanya’da Barcelona ve İtalya’da Inter haftayı lider tamamladı.

BARÇA HATA YAPMADI

La Liga’da lider Barcelona, sahasında Real Oviedo’yu Dani Olmo, Raphinha ve Lamine Yamal’ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Zirve takibini sürdüren Real Madrid, Villarreal deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönerken milli futbolcu Arda Güler 80 dakika sahada kaldı. Atletico Madrid ise Mallorca’yı 3-0 yenerek üst sıralardaki yerini korudu.

Valencia’nın Espanyol’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Eray Cömert bir gol kaydetti. 21 hafta sonunda Barcelona 52 puanla liderliğini sürdürdü.

ARSENAL YİNE KAYIP

Premier Lig’de lider Arsenal, sahasında Manchester United’a 3-2 mağlup oldu ve galibiyet hasreti üç maça çıktı. Manchester City, Wolverhampton’ı 2-0 yenerek dört hafta sonra kazandı.

Aston Villa, Newcastle United deplasmanında 2-0 galip gelirken Chelsea de Crystal Palace’ı 3-1 mağlup etti.

Bournemouth, Liverpool’u 3-2 yenerken Enes Ünal uzatma dakikalarında oyuna girdi. Ferdi Kadıoğlu’nun 90 dakika forma giydiği maçta Brighton, Fulham’a 2-1 kaybetti. 23. hafta sonunda Arsenal 50 puanla zirvede yer aldı.

INTER RAHAT KAZANDI

Serie A lideri Inter, sahasında Pisa’yı 6-2 mağlup etti. Karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle forma giymedi.

Juventus, Napoli’yi 3-0 yenerken Kenan Yıldız bir gol kaydetti. Roma ile Milan 1-1 berabere kaldı Zeki Çelik mücadeleyi 90 dakika oynadı.

Cagliari’nin Fiorentina deplasmanındaki galibiyetinde Semih Kılıçsoy gol atarken Como, Torino’yu 6-0 gibi farklı bir skorla geçti. 22. hafta sonunda Inter 52 puanla liderliğini korudu.

BAYERN İLK KEZ KAYBETTİ

Bundesliga’da Bayern Münih, sahasında Augsburg’a 2-1 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini aldı. Borussia Dortmund, Union Berlin’i 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Hoffenheim, Eintracht Frankfurt deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönerken Ozan Kabak bir gol attı. Stuttgart, Borussia Mönchengladbach’ı 3-0 mağlup etti. Bayern Münih, 19 hafta sonunda 50 puanla zirvede kaldı.

PSG LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Ligue 1’de PSG, Auxerre deplasmanında Bradley Barcola’nın golüyle 1-0 kazanarak liderliğe yükseldi. Marsilya, Lens’i 3-1 mağlup etti. Lyon, Metz deplasmanında 5-2 galip gelirken Strasbourg, Lille’i 4-1 yendi. 19. hafta sonunda PSG 45 puanla zirvede yer aldı.