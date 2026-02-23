Giriş / Abone Ol
5 büyük ligde görünüm: Barcelona ve PSG yeniden lider

Avrupa’nın 5 büyük liginde hafta sonu oynanan maçlarla zirve yarışı iyice alevlendi. LaLiga’da Barcelona, Ligue 1’de PSG yeniden liderlik koltuğuna otururken; Premier Lig’de Arsenal, Serie A’da Inter ve Bundesliga’da Bayern Münih zirvedeki yerini korudu.

Spor
  • 23.02.2026 12:02
  • Giriş: 23.02.2026 12:02
  • Güncelleme: 23.02.2026 12:19
Kaynak: Spor Servisi
Depo Photos

Avrupa'nın beş büyük liginde zirve yarışları giderek kızışıyor. La Liga'da lider yeniden Barcelona olurken Fransa'da PSG koltuğu devraldı.

LA LIGA: BARÇA YENİDEN LİDER

La Liga'da haftaya lider giren Real Madrid, deplasmanda Osasuna’ya 2-1 mağlup olarak koltuğunu Barcelona’ya kaptırdı.
Osasuna’ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Ante Budimir ve 90. dakikada Raul Garcia attı.

Real Madrid’in tek golü Vinicius Junior’dan geldi. Arda Güler mücadelede 82 dakika forma giydi.  Barcelona ise sahasında Levante’yi Marc Bernal, Frenkie de Jong ve Fermin Lopez’in golleriyle 3-0 mağlup etti.

SıraTakımOGBMP
1Barcelona25201461
2R. Madrid25193360
3Villarreal25163651
4Atl. Madrid25146548
5Real Betis25119542
6Celta Vigo25910637
7Espanyol251051035
8Athletic251041134
9Osasuna25961033
10Sociedad2588932
11Sevilla25851229
12Getafe25851229
13Girona2478929
14Valencia25681126
15Vallecano24681026
16Alavés24751226
17Elche255101025
18Mallorca25661324
19Levante25461518
20R. Oviedo24381317

LIGUE 1: PSG GERİ DÖNDÜ

Geçen hafta liderliği alan Lens, sahasında Monaco’ya 3-2 kaybederek zirvede yalnızca bir hafta kalabildi. Paris Saint-Germain, Metz’i 3-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi.

SıraTakımOGBMP
1PSG23173354
2Lens23171552
3Lyon23143645
4Marsilya23124740
5Lille23114837
6Rennes23107637
7Strasbourg23104934
8Monaco23104934
9Lorient2388732
10Toulouse2387831
11Brest2386930
12Angers23851029
13Le Havre2368926
14Nice23661124
15Paris FC23581023
16AJ Auxerre23451417
17Nantes23451417
18Metz23341613

SERIE A: INTER DURDURULAMIYOR

Serie A’nın 26. haftasında Inter, deplasmanda Lecce’yi Henrikh Mkhitaryan ve Manuel Akanji’nin golleriyle 2-0 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Juventus, Como deplasmanında 2-0 kaybederken milli futbolcu Kenan Yıldız 83 dakika sahada kaldı. Roma, Cremonese’yi 3-0 mağlup etti. Zeki Çelik mücadelede 85 dakika forma giydi.

SıraTakımOGBMP
1Inter26211464
2Milan26159254
3Napoli26155650
4Roma26162850
5Juventus26137646
6Como26129545
7Atalanta26129545
8Sassuolo261051135
9Lazio26810834
10Bologna25961033
11Udinese25951132
12Parma26881032
13Cagliari26781129
14Genoa26691127
15Torino26761327
16Cremonese26591224
17Lecce26661424
18Fiorentina25491221
19Pisa251121215
20

Verona

26291515

PREMIER LİG: ARSENAL DERBİDE HATA YAPMADI

Arsenal, Kuzey Londra derbisinde Tottenham Hotspur’u bir kez daha 4-1 mağlup etti. Tottenham’da teknik direktör Igor Tudor, ilk maçında mağlubiyet yaşadı.

Manchester City, sahasında Newcastle United’ı 2-1 yendi. Liverpool, Nottingham Forest’ı 1-0 mağlup etti. Brighton & Hove Albion, deplasmanda Brentford’u 2-0 yenerken Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı.

SıraTakımOGBMP
1Arsenal28187361
2Man. City27175556
3Aston Villa27156651
4Chelsea27129645
5Man. United26129545
6Liverpool27136845
7Brentford271241140
8Bournemouth27911738
9Everton26107937
10Fulham271141237
11Newcastle271061136
12Sunderland2799936
13Crystal Palace27981035
14Brighton27810934
15Leeds United277101031
16Tottenham27781229
17N. Forest27761427
18West Ham27671425
19Burnley27471619
20Wolverhampton28172010

BUNDESLIGA: BAYERN YOLUNA DEVAM EDİYOR

Bundesliga lideri Bayern Münih, Eintracht Frankfurt karşısında Harry Kane’in iki gol attığı maçta 3-2 kazandı. Borussia Dortmund, Leipzig deplasmanında 2-0’dan dönerek 2-2 berabere kaldı.

SıraTakımOGBMP
1B. Münih23193160
2Dortmund23157152
3Hoffenheim23144546
4Stuttgart23134643
5Leipzig23125641
6Leverkusen22123739
7Freiburg2396833
8E. Frankfurt2387831
9Augsburg23841128
10U. Berlin2377928
11Hamburg2268826
12Köln23661124
13Mainz23571122
14M'gladbach23571122
15Wolfsburg23551320
16St. Pauli23551320
17W. Bremen23471219
18Heidenheim23351514
