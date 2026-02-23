5 büyük ligde görünüm: Barcelona ve PSG yeniden lider

Avrupa'nın beş büyük liginde zirve yarışları giderek kızışıyor. La Liga'da lider yeniden Barcelona olurken Fransa'da PSG koltuğu devraldı.

LA LIGA: BARÇA YENİDEN LİDER

La Liga'da haftaya lider giren Real Madrid, deplasmanda Osasuna’ya 2-1 mağlup olarak koltuğunu Barcelona’ya kaptırdı.

Osasuna’ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Ante Budimir ve 90. dakikada Raul Garcia attı.

Real Madrid’in tek golü Vinicius Junior’dan geldi. Arda Güler mücadelede 82 dakika forma giydi. Barcelona ise sahasında Levante’yi Marc Bernal, Frenkie de Jong ve Fermin Lopez’in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Sıra Takım O G B M P 1 Barcelona 25 20 1 4 61 2 R. Madrid 25 19 3 3 60 3 Villarreal 25 16 3 6 51 4 Atl. Madrid 25 14 6 5 48 5 Real Betis 25 11 9 5 42 6 Celta Vigo 25 9 10 6 37 7 Espanyol 25 10 5 10 35 8 Athletic 25 10 4 11 34 9 Osasuna 25 9 6 10 33 10 Sociedad 25 8 8 9 32 11 Sevilla 25 8 5 12 29 12 Getafe 25 8 5 12 29 13 Girona 24 7 8 9 29 14 Valencia 25 6 8 11 26 15 Vallecano 24 6 8 10 26 16 Alavés 24 7 5 12 26 17 Elche 25 5 10 10 25 18 Mallorca 25 6 6 13 24 19 Levante 25 4 6 15 18 20 R. Oviedo 24 3 8 13 17

LIGUE 1: PSG GERİ DÖNDÜ

Geçen hafta liderliği alan Lens, sahasında Monaco’ya 3-2 kaybederek zirvede yalnızca bir hafta kalabildi. Paris Saint-Germain, Metz’i 3-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi.

Sıra Takım O G B M P 1 PSG 23 17 3 3 54 2 Lens 23 17 1 5 52 3 Lyon 23 14 3 6 45 4 Marsilya 23 12 4 7 40 5 Lille 23 11 4 8 37 6 Rennes 23 10 7 6 37 7 Strasbourg 23 10 4 9 34 8 Monaco 23 10 4 9 34 9 Lorient 23 8 8 7 32 10 Toulouse 23 8 7 8 31 11 Brest 23 8 6 9 30 12 Angers 23 8 5 10 29 13 Le Havre 23 6 8 9 26 14 Nice 23 6 6 11 24 15 Paris FC 23 5 8 10 23 16 AJ Auxerre 23 4 5 14 17 17 Nantes 23 4 5 14 17 18 Metz 23 3 4 16 13

SERIE A: INTER DURDURULAMIYOR

Serie A’nın 26. haftasında Inter, deplasmanda Lecce’yi Henrikh Mkhitaryan ve Manuel Akanji’nin golleriyle 2-0 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Juventus, Como deplasmanında 2-0 kaybederken milli futbolcu Kenan Yıldız 83 dakika sahada kaldı. Roma, Cremonese’yi 3-0 mağlup etti. Zeki Çelik mücadelede 85 dakika forma giydi.

Sıra Takım O G B M P 1 Inter 26 21 1 4 64 2 Milan 26 15 9 2 54 3 Napoli 26 15 5 6 50 4 Roma 26 16 2 8 50 5 Juventus 26 13 7 6 46 6 Como 26 12 9 5 45 7 Atalanta 26 12 9 5 45 8 Sassuolo 26 10 5 11 35 9 Lazio 26 8 10 8 34 10 Bologna 25 9 6 10 33 11 Udinese 25 9 5 11 32 12 Parma 26 8 8 10 32 13 Cagliari 26 7 8 11 29 14 Genoa 26 6 9 11 27 15 Torino 26 7 6 13 27 16 Cremonese 26 5 9 12 24 17 Lecce 26 6 6 14 24 18 Fiorentina 25 4 9 12 21 19 Pisa 25 1 12 12 15 20 Verona 26 2 9 15 15

PREMIER LİG: ARSENAL DERBİDE HATA YAPMADI

Arsenal, Kuzey Londra derbisinde Tottenham Hotspur’u bir kez daha 4-1 mağlup etti. Tottenham’da teknik direktör Igor Tudor, ilk maçında mağlubiyet yaşadı.

Manchester City, sahasında Newcastle United’ı 2-1 yendi. Liverpool, Nottingham Forest’ı 1-0 mağlup etti. Brighton & Hove Albion, deplasmanda Brentford’u 2-0 yenerken Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı.

Sıra Takım O G B M P 1 Arsenal 28 18 7 3 61 2 Man. City 27 17 5 5 56 3 Aston Villa 27 15 6 6 51 4 Chelsea 27 12 9 6 45 5 Man. United 26 12 9 5 45 6 Liverpool 27 13 6 8 45 7 Brentford 27 12 4 11 40 8 Bournemouth 27 9 11 7 38 9 Everton 26 10 7 9 37 10 Fulham 27 11 4 12 37 11 Newcastle 27 10 6 11 36 12 Sunderland 27 9 9 9 36 13 Crystal Palace 27 9 8 10 35 14 Brighton 27 8 10 9 34 15 Leeds United 27 7 10 10 31 16 Tottenham 27 7 8 12 29 17 N. Forest 27 7 6 14 27 18 West Ham 27 6 7 14 25 19 Burnley 27 4 7 16 19 20 Wolverhampton 28 1 7 20 10

BUNDESLIGA: BAYERN YOLUNA DEVAM EDİYOR

Bundesliga lideri Bayern Münih, Eintracht Frankfurt karşısında Harry Kane’in iki gol attığı maçta 3-2 kazandı. Borussia Dortmund, Leipzig deplasmanında 2-0’dan dönerek 2-2 berabere kaldı.