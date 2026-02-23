5 büyük ligde görünüm: Barcelona ve PSG yeniden lider
Avrupa’nın 5 büyük liginde hafta sonu oynanan maçlarla zirve yarışı iyice alevlendi. LaLiga’da Barcelona, Ligue 1’de PSG yeniden liderlik koltuğuna otururken; Premier Lig’de Arsenal, Serie A’da Inter ve Bundesliga’da Bayern Münih zirvedeki yerini korudu.
Avrupa'nın beş büyük liginde zirve yarışları giderek kızışıyor. La Liga'da lider yeniden Barcelona olurken Fransa'da PSG koltuğu devraldı.
LA LIGA: BARÇA YENİDEN LİDER
La Liga'da haftaya lider giren Real Madrid, deplasmanda Osasuna’ya 2-1 mağlup olarak koltuğunu Barcelona’ya kaptırdı.
Osasuna’ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Ante Budimir ve 90. dakikada Raul Garcia attı.
Real Madrid’in tek golü Vinicius Junior’dan geldi. Arda Güler mücadelede 82 dakika forma giydi. Barcelona ise sahasında Levante’yi Marc Bernal, Frenkie de Jong ve Fermin Lopez’in golleriyle 3-0 mağlup etti.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Barcelona
|25
|20
|1
|4
|61
|2
|R. Madrid
|25
|19
|3
|3
|60
|3
|Villarreal
|25
|16
|3
|6
|51
|4
|Atl. Madrid
|25
|14
|6
|5
|48
|5
|Real Betis
|25
|11
|9
|5
|42
|6
|Celta Vigo
|25
|9
|10
|6
|37
|7
|Espanyol
|25
|10
|5
|10
|35
|8
|Athletic
|25
|10
|4
|11
|34
|9
|Osasuna
|25
|9
|6
|10
|33
|10
|Sociedad
|25
|8
|8
|9
|32
|11
|Sevilla
|25
|8
|5
|12
|29
|12
|Getafe
|25
|8
|5
|12
|29
|13
|Girona
|24
|7
|8
|9
|29
|14
|Valencia
|25
|6
|8
|11
|26
|15
|Vallecano
|24
|6
|8
|10
|26
|16
|Alavés
|24
|7
|5
|12
|26
|17
|Elche
|25
|5
|10
|10
|25
|18
|Mallorca
|25
|6
|6
|13
|24
|19
|Levante
|25
|4
|6
|15
|18
|20
|R. Oviedo
|24
|3
|8
|13
|17
LIGUE 1: PSG GERİ DÖNDÜ
Geçen hafta liderliği alan Lens, sahasında Monaco’ya 3-2 kaybederek zirvede yalnızca bir hafta kalabildi. Paris Saint-Germain, Metz’i 3-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|PSG
|23
|17
|3
|3
|54
|2
|Lens
|23
|17
|1
|5
|52
|3
|Lyon
|23
|14
|3
|6
|45
|4
|Marsilya
|23
|12
|4
|7
|40
|5
|Lille
|23
|11
|4
|8
|37
|6
|Rennes
|23
|10
|7
|6
|37
|7
|Strasbourg
|23
|10
|4
|9
|34
|8
|Monaco
|23
|10
|4
|9
|34
|9
|Lorient
|23
|8
|8
|7
|32
|10
|Toulouse
|23
|8
|7
|8
|31
|11
|Brest
|23
|8
|6
|9
|30
|12
|Angers
|23
|8
|5
|10
|29
|13
|Le Havre
|23
|6
|8
|9
|26
|14
|Nice
|23
|6
|6
|11
|24
|15
|Paris FC
|23
|5
|8
|10
|23
|16
|AJ Auxerre
|23
|4
|5
|14
|17
|17
|Nantes
|23
|4
|5
|14
|17
|18
|Metz
|23
|3
|4
|16
|13
SERIE A: INTER DURDURULAMIYOR
Serie A’nın 26. haftasında Inter, deplasmanda Lecce’yi Henrikh Mkhitaryan ve Manuel Akanji’nin golleriyle 2-0 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Juventus, Como deplasmanında 2-0 kaybederken milli futbolcu Kenan Yıldız 83 dakika sahada kaldı. Roma, Cremonese’yi 3-0 mağlup etti. Zeki Çelik mücadelede 85 dakika forma giydi.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Inter
|26
|21
|1
|4
|64
|2
|Milan
|26
|15
|9
|2
|54
|3
|Napoli
|26
|15
|5
|6
|50
|4
|Roma
|26
|16
|2
|8
|50
|5
|Juventus
|26
|13
|7
|6
|46
|6
|Como
|26
|12
|9
|5
|45
|7
|Atalanta
|26
|12
|9
|5
|45
|8
|Sassuolo
|26
|10
|5
|11
|35
|9
|Lazio
|26
|8
|10
|8
|34
|10
|Bologna
|25
|9
|6
|10
|33
|11
|Udinese
|25
|9
|5
|11
|32
|12
|Parma
|26
|8
|8
|10
|32
|13
|Cagliari
|26
|7
|8
|11
|29
|14
|Genoa
|26
|6
|9
|11
|27
|15
|Torino
|26
|7
|6
|13
|27
|16
|Cremonese
|26
|5
|9
|12
|24
|17
|Lecce
|26
|6
|6
|14
|24
|18
|Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|21
|19
|Pisa
|25
|1
|12
|12
|15
|20
Verona
|26
|2
|9
|15
|15
PREMIER LİG: ARSENAL DERBİDE HATA YAPMADI
Arsenal, Kuzey Londra derbisinde Tottenham Hotspur’u bir kez daha 4-1 mağlup etti. Tottenham’da teknik direktör Igor Tudor, ilk maçında mağlubiyet yaşadı.
Manchester City, sahasında Newcastle United’ı 2-1 yendi. Liverpool, Nottingham Forest’ı 1-0 mağlup etti. Brighton & Hove Albion, deplasmanda Brentford’u 2-0 yenerken Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Arsenal
|28
|18
|7
|3
|61
|2
|Man. City
|27
|17
|5
|5
|56
|3
|Aston Villa
|27
|15
|6
|6
|51
|4
|Chelsea
|27
|12
|9
|6
|45
|5
|Man. United
|26
|12
|9
|5
|45
|6
|Liverpool
|27
|13
|6
|8
|45
|7
|Brentford
|27
|12
|4
|11
|40
|8
|Bournemouth
|27
|9
|11
|7
|38
|9
|Everton
|26
|10
|7
|9
|37
|10
|Fulham
|27
|11
|4
|12
|37
|11
|Newcastle
|27
|10
|6
|11
|36
|12
|Sunderland
|27
|9
|9
|9
|36
|13
|Crystal Palace
|27
|9
|8
|10
|35
|14
|Brighton
|27
|8
|10
|9
|34
|15
|Leeds United
|27
|7
|10
|10
|31
|16
|Tottenham
|27
|7
|8
|12
|29
|17
|N. Forest
|27
|7
|6
|14
|27
|18
|West Ham
|27
|6
|7
|14
|25
|19
|Burnley
|27
|4
|7
|16
|19
|20
|Wolverhampton
|28
|1
|7
|20
|10
BUNDESLIGA: BAYERN YOLUNA DEVAM EDİYOR
Bundesliga lideri Bayern Münih, Eintracht Frankfurt karşısında Harry Kane’in iki gol attığı maçta 3-2 kazandı. Borussia Dortmund, Leipzig deplasmanında 2-0’dan dönerek 2-2 berabere kaldı.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|B. Münih
|23
|19
|3
|1
|60
|2
|Dortmund
|23
|15
|7
|1
|52
|3
|Hoffenheim
|23
|14
|4
|5
|46
|4
|Stuttgart
|23
|13
|4
|6
|43
|5
|Leipzig
|23
|12
|5
|6
|41
|6
|Leverkusen
|22
|12
|3
|7
|39
|7
|Freiburg
|23
|9
|6
|8
|33
|8
|E. Frankfurt
|23
|8
|7
|8
|31
|9
|Augsburg
|23
|8
|4
|11
|28
|10
|U. Berlin
|23
|7
|7
|9
|28
|11
|Hamburg
|22
|6
|8
|8
|26
|12
|Köln
|23
|6
|6
|11
|24
|13
|Mainz
|23
|5
|7
|11
|22
|14
|M'gladbach
|23
|5
|7
|11
|22
|15
|Wolfsburg
|23
|5
|5
|13
|20
|16
|St. Pauli
|23
|5
|5
|13
|20
|17
|W. Bremen
|23
|4
|7
|12
|19
|18
|Heidenheim
|23
|3
|5
|15
|14