5 büyük ligde görünüm: Geride kalan haftada neler oldu?

Avrupa’nın önde gelen beş futbol ligi olan Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’da hafta sonu oynanan karşılaşmalar, üst sıralardaki dengeleri önemli ölçüde etkiledi. Üç ligde liderlik el değiştirirken, iki ligde zirvedeki ekipler yerlerini korumayı başardı.

La Liga’da Barcelona, Serie A’da Milan ve Ligue 1’de Lens haftayı lider tamamladı. Premier Lig’de Arsenal, Bundesliga’da ise Bayern Münih zirvedeki konumunu sürdürdü.

BARCELONA KAZANARAK LİDERLİĞE YÜKSELDİ

İspanya LaLiga’da haftayı lider bitiren Barcelona, Alaves’i sahasında 3-1 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Katalan temsilcisinin gollerini Lamine Yamal ve Dani Olmo (2) kaydetti.

Real Madrid ise Girona deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü. Üçüncü maçında da puan kaybı yaşayan Madrid ekibinde Arda Güler ilk yarıda görev yaptı.

Formda Villarreal, Real Sociedad’ı 3-2 yenerek galibiyet serisini beş maça çıkarırken, Atletico Madrid de Real Oviedo’yu 2-0’la geçerek altı maçlık kazanma serisi yakaladı.

14 hafta sonunda Barcelona 34 puanla ilk sıraya yerleşti. Real Madrid 33, Villarreal 32 ve Atletico Madrid 31 puanla takip etti.

MİLAN ZİRVEYE ÇIKTI

İtalya Serie A’da Milan, Lazio’yu Rafael Leao’nun golüyle 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Bu sonuç, Roma’nın haftayı mağlubiyetle geçmesiyle Milan’ı puan sıralamasının en üstüne taşıdı.

Napoli, deplasmanda Roma’yı 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Milli oyuncu Zeki Çelik karşılaşmanın tamamında sahada kaldı.

Inter, Hakan Çalhanoğlu’nun 90 dakika forma giydiği maçta Pisa’yı 2-0 yendi. Juventus ise Kenan Yıldız’ın golleriyle Cagliari’yi 2-1 mağlup etti. Semih Kılıçsoy, mücadelede son dakikalarda oyuna dahil oldu.

hafta sonunda Milan 28 puanla averajla Napoli’nin önüne geçti. Inter ve Roma ise 27’şer puanla onları takip etti.

LİGUE 1’DE LİDERLİK LENS’E GEÇTİ

Fransa Ligue 1’in yeni lideri, deplasmanda Angers’yi Florian Thauvin’in golleriyle 2-1 yenen Lens oldu. PSG ve Marsilya’nın puan kaybettiği haftada Lens, üst üste dördüncü galibiyetini alarak zirveye yerleşti.

Monaco’ya 1-0 mağlup olan Paris Saint-Germain, sekiz maç sonra ilk yenilgisini aldı. Olimpik Marsilya ise Toulouse karşısında 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Berke Özer’in forma giydiği Lille, Le Havre deplasmanında 1-0 kazandı.

Ligin 14. haftası sonunda Lens 31 puana ulaştı. PSG 30, Marsilya 29 ve Lille 26 puanda kaldı.

ARSENAL PUAN KAYBETSE DE ZİRVEDE

İngiltere Premier Lig’de Arsenal, Chelsea ile 1-1 berabere kalarak iki puan bıraksa da liderliğini sürdürdü. Londra ekibinin golünü Mikel Merino, Chelsea’nin golünü ise Trevoh Chalobah attı.

Manchester City, Leeds United’ı sahasında 3-2 mağlup etti. Aston Villa ise Wolverhampton’ı 1-0 yenerek üst sıralardaki yerini korudu.

Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla Nottingham Forest deplasmanındaki 2-0’lık galibiyette 90 dakika oynadı. Enes Ünal’ın son bölümde oyuna girdiği Bournemouth ise Sunderland’e 3-2 mağlup oldu.

Liverpool, West Ham United’ı 2-0 yenerek iki haftalık galibiyet özlemine son verdi.

hafta sonunda Arsenal 30 puanla lider. Manchester City 25 puanla ikinci sırada yer alırken, Chelsea ve Aston Villa 24’er puanla geriden geliyor.

BAYERN MÜNİH KAYIPSIZ

Almanya Bundesliga’da Bayern Münih, St. Pauli’yi Guerreiro, Luis Diaz ve Nicolas Jackson’ın golleriyle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Leipzig, Borussia Mönchengladbach karşısında 0-0 berabere kalarak son üç haftada ikinci kez puan kaybetti. Dortmund ise Bayer Leverkusen’i deplasmanda 2-1 yenerek haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

Cenk Özkacar, Köln’ün Werder Bremen ile deplasmandaki 1-1 beraberliğinde 74 dakika görev aldı. Ozan Kabak’ın ikinci yarıda oyuna girdiği Hoffenheim ise Augsburg’u 3-0 mağlup etti.

haftanın sonunda Bayern Münih 34 puanla zirvede bulunuyor. Leipzig 26, Dortmund ise 25 puanla takipçi konumunda.