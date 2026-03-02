5 büyük ligde görünüm: Geride kalan haftada neler oldu?

Avrupa’nın 5 büyük futbol ülkesi olan İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa liglerinde şampiyonluk mücadelesi hafta sonu oynanan maçlarla devam etti.

Premier Lig’de Arsenal, La Liga’da Barcelona, Serie A’da Inter, Bundesliga’da Bayern Münih ve Ligue 1’de Paris Saint-Germain haftayı lider kapattı.

ARSENAL DERBİLERDE FİRE VERMİYOR

Premier Lig’de şampiyonluk yarışının favorilerinden Arsenal, Londra derbilerindeki etkileyici performansını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Tottenham Hotspur’u 4-1 mağlup eden lider, bu hafta da Chelsea karşısında sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Arsenal’e galibiyeti getiren goller William Saliba ve Jurrien Timber’dan gelirken, Chelsea’nin tek golü Piero Hincapie’nin kendi kalesine attığı golle geldi. Konuk ekipte Pedro Neto, 70. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Zirve takibini sürdüren Manchester City, deplasmanda Leeds United’ı Antoine Semenyo’nun golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool, West Ham United’ı 5-2 yenerek hücum gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Arsenal 64 puanla liderliğini sürdürürken, Manchester City 59 puanla takibini sürdürdü.

BARCELONA’DA YAMAL ŞOV

La Liga’da lider Barcelona, sahasında Villarreal’i 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Mücadelede genç yıldızı Lamine Yamal, yaptığı “hat-trick” ile gecenin yıldızı olurken, son golü Robert Lewandowski kaydetti.

Atletico Madrid, deplasmanda Real Oviedo’yu Julian Alvarez’in son dakika golüyle 1-0 mağlup etti. Ligde puanını 64’e çıkaran Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid’in 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

INTER DURDURULAMIYOR

Serie A’da lider Inter, sahasında Genoa karşısında hata yapmadı. Federico Dimarco ve Hakan Çalhanoğlu’nun penaltıdan attığı gollerle 2-0 kazanan Milano temsilcisi, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Milan, Cremonese deplasmanında son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazanırken, Napoli ise Hellas Verona karşısında üç puanı aldı.

Roma ile Juventus arasında oynanan ve milli futbolcular Kenan Yıldız ile Zeki Çelik’in karşı karşıya geldiği mücadele ise 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Inter 67 puanla zirvede yer alırken, Milan 57 ve Napoli 53 puanla takipte kaldı.

BAYERN MÜNİH DERBİDE GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Bundesliga’da haftanın maçında Bayern Münih, geriye düştüğü Borussia Dortmund karşılaşmasını 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi. Dortmund’un gollerine rağmen Harry Kane’in 2 golü ve Joshua Kimmich’in katkısıyla Bayern sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih 63 puanla liderliğini sürdürürken, Dortmund 52 puanla ikinci sırada yer aldı.

PSG FARKI AÇTI

Ligue 1’de lider Paris Saint-Germain, Le Havre deplasmanında Bradley Barcola’nın golüyle 1-0 kazanarak zirvedeki yerini korudu. Puan kaybı yaşayan Lens, PSG ile arasındaki farkın 4 puana çıkmasına engel olamadı.

PSG 57 puanla liderliğini sürdürürken, Lens 53 puanla ikinci sırada kaldı.