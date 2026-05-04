5 büyük ligde görünüm: Inter şampiyonluğunu ilan etti, tablolar netleşiyor

Avrupa’nın 5 büyük liginde sezonun sonuna yaklaşılırken, İtalya’da şampiyonluk yarışı sona erdi.

Inter, sahasında Parma’yı 2-0 mağlup ederek bitime üç hafta kala mutlu sona ulaştı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği Inter, 35. hafta sonunda puanını 82’ye çıkararak en yakın rakibi Napoli ile arasındaki farkı 12’ye yükseltti ve şampiyonluğunu garantiledi.

Serie A’da Pisa ve Hellas Verona’nın ise küme düşmesi kesinleşti.

BARÇA, EL CLASICO'DA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

İspanya’da ise Barcelona, deplasmanda Osasuna’yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 88 puana ulaşan Katalan ekibi, takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı korudu.

Barcelona, 10 Mayıs’ta oynanacak El Clasico’da bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

ARSENAL, FULHAM'I FARKLI GEÇTİ

Premier Lig’de Arsenal, Fulham’ı 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Manchester City’nin iki maç eksiği bulunurken Manchester United ve Liverpool da üst sıralardaki takibini sürdürüyor.

Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain, sahasında Lorient ile 2-2 berabere kalarak zirvedeki yerini korudu.

PSG, 70 puanla liderliğini sürdürürken Lens ve Lyon takipte kaldı. Metz’in küme düşmesi kesinleşti.

Almanya Bundesliga’da ise Bayern Münih, şampiyonluğunu daha önce ilan etmişti. Son haftada Heidenheim ile 3-3 berabere kalan Bavyera ekibi, puanını 83’e çıkardı.