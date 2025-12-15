5 büyük ligde görünüm: Inter yeniden zirvede

Avrupa’nın 5 büyük futbol liginde hafta sonu karşılaşmaları oynandı. Bundesliga, Ligue 1, Premier Lig, La Liga ve Serie A’da zirve yarışında önemli sonuçlar alındı.

Serie A’da Inter, La Liga’da Barcelona, Premier Lig’de Arsenal, Bundesliga’da Bayern Münih, Ligue 1’de ise Lens haftayı lider tamamladı.

SERİE A’DA LİDERLİK INTER’E GEÇTİ

İtalya Serie A’da Inter, deplasmanda Genoa’yı 2-1 mağlup ederek haftanın kazananı oldu. Yann Bisseck ve Lautaro Martinez’in golleriyle üç puana uzanan Inter, rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye yükseldi. Sakatlığı bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada forma giymedi.

Milan, sahasında Sassuolo ile 2-2 berabere kalarak üç maçlık galibiyet serisini noktaladı. Napoli ise Udinese deplasmanında 1-0 mağlup oldu ve üst üste üçüncü galibiyetini alamadı.

Juventus, Bologna’yı 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Mücadelede 90 dakika sahada kalan Kenan Yıldız, galibiyet golünün asistini yaptı.

hafta sonunda Inter 33 puanla zirvede yer alırken, Milan 32, Napoli ise 31 puanla takibini sürdürdü.

BARCELONA SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

La Liga’da Barcelona, Osasuna’yı sahasında 2-0 mağlup ederek üst üste yedinci galibiyetini aldı. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Raphinha kaydetti.

Real Madrid, Alaves deplasmanından 2-1’lik galibiyetle döndü. Milli futbolcu Arda Güler karşılaşmada 78 dakika sahada kaldı. Atletico Madrid ise Valencia’yı 2-1 yenerek iki maç aradan sonra kazandı.

Villarreal’in Levante ile oynayacağı mücadele olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

17 hafta sonunda Barcelona 43 puanla liderliğini korurken, Real Madrid ile arasındaki puan farkı 4’te kaldı. İki maçı eksik Villarreal 35, Atletico Madrid ise 34 puanla üst sıralarda yer aldı.

ARSENAL SON NEFESTE

Premier Lig’de Arsenal, Wolverhampton karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte goller Sam Johnstone ve Yerson Mosquera’nın kendi kalesine attığı toplarla geldi.

Manchester City, Crystal Palace deplasmanında 3-0 kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkardı. Formda Aston Villa, West Ham United’ı 3-2 yenerek üst üste altıncı galibiyetini elde etti. Chelsea, Everton’ı 2-0 mağlup ederek üç hafta sonra kazandı. Liverpool ise Brighton’ı 2-0 geçerken, konuk ekipte milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu mücadeleyi 90 dakika tamamladı.

hafta sonunda Arsenal 36 puanla zirvede yer alırken, Manchester City 34 puanla ikinci sırada bulunuyor. Aston Villa ise 33 puanla takibini sürdürüyor.

BAYERN MÜNİH PUAN KAYBETTİ

Bundesliga’da Bayern Münih, sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kaldı. Münih ekibinin üç maçlık galibiyet serisi sona ererken, goller Lennart Karl ve Harry Kane’den geldi. Mainz’ın gollerini Kacper Potulski ve Lee Jae-sung kaydetti.

Union Berlin, Leipzig’i 3-1 mağlup ederken Hoffenheim, Hamburg karşısında 4-1 kazandı. Bu karşılaşmada milli futbolcu Ozan Kabak da gol sevinci yaşadı. Eintracht Frankfurt, Augsburg’u 1-0 yendiği maçta Can Uzun ikinci yarıda oyuna girdi. Borussia Dortmund, Freiburg ile 1-1 berabere kalırken Bayer Leverkusen, Köln’ü 2-0 mağlup etti.

14 hafta sonunda Bayern Münih 38 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ve Borussia Dortmund 29’ar puanla zirve takibini devam ettirdi.

LIGUE 1’DE LENS ZİRVEDE KALDI

Fransa Ligue 1’de Lens, Nice’i 2-0 yenerek üst üste altıncı galibiyetini aldı. Odsonne Edouard’ın golleriyle kazanan Lens, liderliğini sürdürdü.

Paris Saint-Germain, Metz deplasmanında 3-2 galip geldi. Milli kaleci Berke Özer’in forma giydiği Lille, Auxerre’i 4-3 mağlup etti. Haftanın dikkat çeken maçında Marsilya, Monaco’yu sahasında 1-0 yendi.

hafta sonunda Lens 37 puanla zirvede yer alırken, PSG 36 puanla ikinci sırada bulunuyor. Marsilya ve Lille ise 32’şer puanla üst sıralardaki yerini korudu.