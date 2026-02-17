5 büyük ligde görünüm: Zirve yarışları kızıştı
5 büyük ligde hafta sonu ve pazartesi oynanan maçların ardından liderlik koltukları el değiştirdi, zirve yarışları daha da kızıştı.
Avrupa’nın beş büyük futbol liginde haftanın tamamlanmasıyla birlikte puan tablolarında dikkat çekici değişimler yaşandı.
La Liga’da Real Madrid, Ligue 1’de ise Lens liderliğe yükselirken; Premier League’de Arsenal, Serie A’da Inter ve Bundesliga’da Bayern Münih zirvedeki yerini korudu.
LA LIGA’DA YENİ LİDER REAL MADRİD
La Liga’nın 24. haftasında Barcelona, deplasmanda Girona’ya 2-1 mağlup olarak liderliği kaybetti. Barcelona’yı öne geçiren gol Pau Cubarsí’den gelirken Girona galibiyeti Thomas Lemar ve Fran Beltran’ın golleriyle aldı. Ev sahibinde Joel Roca uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.
Real Madrid ise sahasında Real Sociedad’ı 4-1 mağlup etti. Golleri Gonzalo García, Federico Valverde ve iki penaltıyla Vinicius Junior kaydetti. Konuk ekibin golü Mikel Oyarzabal’dan geldi. Real Madrid’de Arda Güler mücadelede 90 dakika görev aldı.
Bu sonuçların ardından Real Madrid 60 puanla liderliğe yükselirken, Barcelona 58 puanla ikinci sırada kaldı.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Real Madrid
|24
|19
|3
|2
|60
|2
|Barcelona
|24
|19
|1
|4
|58
|3
|Villarreal
|23
|14
|3
|6
|45
|4
|Atletico Madrid
|24
|13
|6
|5
|45
|5
|Real Betis
|24
|11
|8
|5
|41
|6
|Espanyol
|24
|10
|5
|9
|35
|7
|Celta
|24
|8
|10
|6
|34
|8
|Real Sociedad
|24
|8
|7
|9
|31
|9
|Athletic Bilbao
|24
|9
|4
|11
|31
|10
|Osasuna
|24
|8
|6
|10
|30
|11
|Getafe
|24
|8
|5
|11
|29
|12
|Girona
|24
|7
|8
|9
|29
|13
|Sevilla
|24
|7
|5
|12
|26
|14
|Alavés
|24
|7
|5
|12
|26
|15
|Valencia
|24
|6
|8
|10
|26
|16
|Elche
|24
|5
|10
|9
|25
|17
|Rayo Vallecano
|23
|6
|7
|10
|25
|18
|Mallorca
|24
|6
|6
|12
|24
|19
|Levante
|23
|4
|6
|13
|18
|20
|Oviedo
|23
|3
|7
|13
|16
LIGUE 1’DE LENS, PSG’Yİ GERİDE BIRAKTI
Fransa Ligue 1’in 22. haftasında Lens, deplasmanda Paris FC’yi 5-0 mağlup ederek zirveye çıktı. Goller Wesley Saïd (2), Florian Thauvin ve Rayan Fofana’dan (2) geldi.
Paris Saint-Germain, deplasmanda Rennes’e 3-1 yenilerek ikinci sıraya geriledi. Olimpik Lyon Nice’i 2-0 yenerken, Olimpik Marsilya Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı. Lille–Brest maçında konuk ekipte Berke Özer kaleyi korudu.
Lens 52 puanla liderliğe yükseldi.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Lens
|22
|17
|1
|4
|52
|2
|PSG
|22
|16
|3
|3
|51
|3
|Lyon
|22
|14
|3
|5
|45
|4
|Marsilya
|22
|12
|4
|6
|40
|5
|Lille
|22
|10
|4
|8
|34
|6
|Rennes
|22
|9
|7
|6
|34
|7
|RC Strasbourg
|22
|9
|4
|9
|31
|8
|Monaco
|22
|9
|4
|9
|31
|9
|Lorient
|22
|8
|7
|7
|31
|10
|Toulouse
|22
|8
|6
|8
|30
|11
|Angers
|22
|8
|5
|9
|29
|12
|Brest
|22
|7
|6
|9
|27
|13
|Le Havre
|22
|6
|8
|8
|26
|14
|Nice
|22
|6
|5
|11
|23
|15
|Paris FC
|22
|5
|7
|10
|22
|16
|Auxerre
|22
|4
|5
|13
|17
|17
|Nantes
|22
|3
|5
|14
|14
|18
|Metz
|22
|3
|4
|15
|13
SERIE A’DA INTER ZİRVEDE KALDI
Serie A’nın 25. haftasında Inter, sahasında Juventus’u 3-2 mağlup etti. Inter’de Hakan Çalhanoğlu ikinci yarıda oyuna dahil olurken, Juventus’ta Kenan Yıldız ilk 11’de başladı. Konuk ekipte Pierre Kalulu kırmızı kart gördü. Inter 61 puanla liderliğini sürdürdü.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Inter
|25
|20
|1
|4
|61
|2
|Milan
|24
|15
|8
|1
|53
|3
|Napoli
|25
|15
|5
|5
|50
|4
|Roma
|25
|15
|2
|8
|47
|5
|Juventus
|25
|13
|7
|5
|46
|6
|Atalanta
|25
|11
|9
|5
|42
|7
|Como
|24
|11
|8
|5
|41
|8
|Bologna
|25
|9
|6
|10
|33
|9
|Lazio
|25
|8
|9
|8
|33
|10
|Sassuolo
|25
|9
|5
|11
|32
|11
|Udinese
|25
|9
|5
|11
|32
|12
|Parma
|25
|7
|8
|10
|29
|13
|Cagliari
|25
|7
|7
|11
|28
|14
|Torino
|25
|7
|6
|12
|27
|15
|Genoa
|25
|5
|9
|11
|24
|16
|Cremonese
|25
|5
|9
|11
|24
|17
|Lecce
|25
|6
|6
|13
|24
|18
|Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|21
|19
|Pisa
|25
|1
|12
|12
|15
|20
|Verona
|25
|2
|9
|14
|15
PREMIER LİG’DE ARSENAL AVANTAJINI KORUDU
Premier Lig’in 26. haftasında Arsenal, Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Arsenal’in golünü Noni Madueke attı. Manchester City Fulham’ı 3-0 yenerken, Manchester United West Ham ile berabere kaldı.
Aston Villa karşısında forma giyen Ferdi Kadıoğlu ve Everton maçında oynayan Enes Ünal, haftanın öne çıkan Türk futbolcuları oldu. Arsenal 57 puanla liderliğini sürdürdü.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Arsenal
|26
|17
|6
|3
|57
|2
|Manchester City
|26
|16
|5
|5
|53
|3
|Aston Villa
|26
|15
|5
|6
|50
|4
|Manchester United
|26
|12
|9
|5
|45
|5
|Chelsea
|26
|12
|8
|6
|44
|6
|Liverpool
|26
|12
|6
|8
|42
|7
|Brentford
|26
|12
|4
|10
|40
|8
|Everton
|26
|10
|7
|9
|37
|9
|Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|37
|10
|Newcastle United
|26
|10
|6
|10
|36
|11
|Sunderland
|26
|9
|9
|8
|36
|12
|Fulham
|26
|10
|4
|12
|34
|13
|Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|32
|14
|Brighton
|26
|7
|10
|9
|31
|15
|Leeds United
|26
|7
|9
|10
|30
|16
|Tottenham
|26
|7
|8
|11
|29
|17
|Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|27
|18
|West Ham United
|26
|6
|6
|14
|24
|19
|Burnley
|26
|4
|6
|16
|18
|20
|Wolverhampton
|26
|1
|6
|19
|9
BUNDESLİGA’DA BAYERN MÜNİH ÇOK RAHAT
Bundesliga’nın 22. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen’i 3-0 mağlup etti. Goller Harry Kane (2) ve Leon Goretzka’dan geldi. Bayern Münih 57 puanla zirvedeki yerini korudu.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Bayern Münih
|22
|18
|3
|1
|57
|2
|Borussia Dortmund
|22
|15
|6
|1
|51
|3
|Hoffenheim
|22
|14
|3
|5
|45
|4
|Stuttgart
|22
|13
|3
|6
|42
|5
|RB Leipzig
|22
|12
|4
|6
|40
|6
|Leverkusen
|21
|12
|3
|6
|39
|7
|Eintracht Frankfurt
|22
|8
|7
|7
|31
|8
|Freiburg
|22
|8
|6
|8
|30
|9
|Hamburg
|21
|6
|7
|8
|25
|10
|Union Berlin
|22
|6
|7
|9
|25
|11
|Augsburg
|22
|7
|4
|11
|25
|12
|Köln
|22
|6
|5
|11
|23
|13
|Mönchengladbach
|22
|5
|7
|10
|22
|14
|Mainz 05
|22
|5
|6
|11
|21
|15
|Wolfsburg
|22
|5
|5
|12
|20
|16
|Werder Bremen
|22
|4
|7
|11
|19
|17
|St. Pauli
|22
|4
|5
|13
|17
|18
|Heidenheim
|22
|3
|4
|15
|13