5 büyük ligde görünüm: Zirve yarışları kızıştı

Avrupa’nın beş büyük futbol liginde haftanın tamamlanmasıyla birlikte puan tablolarında dikkat çekici değişimler yaşandı.

La Liga’da Real Madrid, Ligue 1’de ise Lens liderliğe yükselirken; Premier League’de Arsenal, Serie A’da Inter ve Bundesliga’da Bayern Münih zirvedeki yerini korudu.

LA LIGA’DA YENİ LİDER REAL MADRİD

La Liga’nın 24. haftasında Barcelona, deplasmanda Girona’ya 2-1 mağlup olarak liderliği kaybetti. Barcelona’yı öne geçiren gol Pau Cubarsí’den gelirken Girona galibiyeti Thomas Lemar ve Fran Beltran’ın golleriyle aldı. Ev sahibinde Joel Roca uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Real Madrid ise sahasında Real Sociedad’ı 4-1 mağlup etti. Golleri Gonzalo García, Federico Valverde ve iki penaltıyla Vinicius Junior kaydetti. Konuk ekibin golü Mikel Oyarzabal’dan geldi. Real Madrid’de Arda Güler mücadelede 90 dakika görev aldı.

Bu sonuçların ardından Real Madrid 60 puanla liderliğe yükselirken, Barcelona 58 puanla ikinci sırada kaldı.

Sıra Takım O G B M P 1 Real Madrid 24 19 3 2 60 2 Barcelona 24 19 1 4 58 3 Villarreal 23 14 3 6 45 4 Atletico Madrid 24 13 6 5 45 5 Real Betis 24 11 8 5 41 6 Espanyol 24 10 5 9 35 7 Celta 24 8 10 6 34 8 Real Sociedad 24 8 7 9 31 9 Athletic Bilbao 24 9 4 11 31 10 Osasuna 24 8 6 10 30 11 Getafe 24 8 5 11 29 12 Girona 24 7 8 9 29 13 Sevilla 24 7 5 12 26 14 Alavés 24 7 5 12 26 15 Valencia 24 6 8 10 26 16 Elche 24 5 10 9 25 17 Rayo Vallecano 23 6 7 10 25 18 Mallorca 24 6 6 12 24 19 Levante 23 4 6 13 18 20 Oviedo 23 3 7 13 16

LIGUE 1’DE LENS, PSG’Yİ GERİDE BIRAKTI

Fransa Ligue 1’in 22. haftasında Lens, deplasmanda Paris FC’yi 5-0 mağlup ederek zirveye çıktı. Goller Wesley Saïd (2), Florian Thauvin ve Rayan Fofana’dan (2) geldi.

Paris Saint-Germain, deplasmanda Rennes’e 3-1 yenilerek ikinci sıraya geriledi. Olimpik Lyon Nice’i 2-0 yenerken, Olimpik Marsilya Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı. Lille–Brest maçında konuk ekipte Berke Özer kaleyi korudu.

Lens 52 puanla liderliğe yükseldi.

Sıra Takım O G B M P 1 Lens 22 17 1 4 52 2 PSG 22 16 3 3 51 3 Lyon 22 14 3 5 45 4 Marsilya 22 12 4 6 40 5 Lille 22 10 4 8 34 6 Rennes 22 9 7 6 34 7 RC Strasbourg 22 9 4 9 31 8 Monaco 22 9 4 9 31 9 Lorient 22 8 7 7 31 10 Toulouse 22 8 6 8 30 11 Angers 22 8 5 9 29 12 Brest 22 7 6 9 27 13 Le Havre 22 6 8 8 26 14 Nice 22 6 5 11 23 15 Paris FC 22 5 7 10 22 16 Auxerre 22 4 5 13 17 17 Nantes 22 3 5 14 14 18 Metz 22 3 4 15 13

SERIE A’DA INTER ZİRVEDE KALDI

Serie A’nın 25. haftasında Inter, sahasında Juventus’u 3-2 mağlup etti. Inter’de Hakan Çalhanoğlu ikinci yarıda oyuna dahil olurken, Juventus’ta Kenan Yıldız ilk 11’de başladı. Konuk ekipte Pierre Kalulu kırmızı kart gördü. Inter 61 puanla liderliğini sürdürdü.

Sıra Takım O G B M P 1 Inter 25 20 1 4 61 2 Milan 24 15 8 1 53 3 Napoli 25 15 5 5 50 4 Roma 25 15 2 8 47 5 Juventus 25 13 7 5 46 6 Atalanta 25 11 9 5 42 7 Como 24 11 8 5 41 8 Bologna 25 9 6 10 33 9 Lazio 25 8 9 8 33 10 Sassuolo 25 9 5 11 32 11 Udinese 25 9 5 11 32 12 Parma 25 7 8 10 29 13 Cagliari 25 7 7 11 28 14 Torino 25 7 6 12 27 15 Genoa 25 5 9 11 24 16 Cremonese 25 5 9 11 24 17 Lecce 25 6 6 13 24 18 Fiorentina 25 4 9 12 21 19 Pisa 25 1 12 12 15 20 Verona 25 2 9 14 15

PREMIER LİG’DE ARSENAL AVANTAJINI KORUDU

Premier Lig’in 26. haftasında Arsenal, Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Arsenal’in golünü Noni Madueke attı. Manchester City Fulham’ı 3-0 yenerken, Manchester United West Ham ile berabere kaldı.

Aston Villa karşısında forma giyen Ferdi Kadıoğlu ve Everton maçında oynayan Enes Ünal, haftanın öne çıkan Türk futbolcuları oldu. Arsenal 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Sıra Takım O G B M P 1 Arsenal 26 17 6 3 57 2 Manchester City 26 16 5 5 53 3 Aston Villa 26 15 5 6 50 4 Manchester United 26 12 9 5 45 5 Chelsea 26 12 8 6 44 6 Liverpool 26 12 6 8 42 7 Brentford 26 12 4 10 40 8 Everton 26 10 7 9 37 9 Bournemouth 26 9 10 7 37 10 Newcastle United 26 10 6 10 36 11 Sunderland 26 9 9 8 36 12 Fulham 26 10 4 12 34 13 Crystal Palace 26 8 8 10 32 14 Brighton 26 7 10 9 31 15 Leeds United 26 7 9 10 30 16 Tottenham 26 7 8 11 29 17 Nottingham Forest 26 7 6 13 27 18 West Ham United 26 6 6 14 24 19 Burnley 26 4 6 16 18 20 Wolverhampton 26 1 6 19 9

BUNDESLİGA’DA BAYERN MÜNİH ÇOK RAHAT

Bundesliga’nın 22. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen’i 3-0 mağlup etti. Goller Harry Kane (2) ve Leon Goretzka’dan geldi. Bayern Münih 57 puanla zirvedeki yerini korudu.