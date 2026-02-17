Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

5 büyük ligde görünüm: Zirve yarışları kızıştı

5 büyük ligde hafta sonu ve pazartesi oynanan maçların ardından liderlik koltukları el değiştirdi, zirve yarışları daha da kızıştı.

Spor
  • 17.02.2026 11:15
  • Giriş: 17.02.2026 11:15
  • Güncelleme: 17.02.2026 11:31
Kaynak: Spor Servisi
5 büyük ligde görünüm: Zirve yarışları kızıştı
La Liga'da Real Madrid, Barcelona'nın kaybetmesiyle liderliğe yükseldi. AA

Avrupa’nın beş büyük futbol liginde haftanın tamamlanmasıyla birlikte puan tablolarında dikkat çekici değişimler yaşandı.

La Liga’da Real Madrid, Ligue 1’de ise Lens liderliğe yükselirken; Premier League’de Arsenal, Serie A’da Inter ve Bundesliga’da Bayern Münih zirvedeki yerini korudu.

LA LIGA’DA YENİ LİDER REAL MADRİD

La Liga’nın 24. haftasında Barcelona, deplasmanda Girona’ya 2-1 mağlup olarak liderliği kaybetti. Barcelona’yı öne geçiren gol Pau Cubarsí’den gelirken Girona galibiyeti Thomas Lemar ve Fran Beltran’ın golleriyle aldı. Ev sahibinde Joel Roca uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Real Madrid ise sahasında Real Sociedad’ı 4-1 mağlup etti. Golleri Gonzalo García, Federico Valverde ve iki penaltıyla Vinicius Junior kaydetti. Konuk ekibin golü Mikel Oyarzabal’dan geldi. Real Madrid’de Arda Güler mücadelede 90 dakika görev aldı.

Bu sonuçların ardından Real Madrid 60 puanla liderliğe yükselirken, Barcelona 58 puanla ikinci sırada kaldı.

SıraTakımOGBMP
1Real Madrid24193260
2Barcelona24191458
3Villarreal23143645
4Atletico Madrid24136545
5Real Betis24118541
6Espanyol24105935
7Celta24810634
8Real Sociedad2487931
9Athletic Bilbao24941131
10Osasuna24861030
11Getafe24851129
12Girona2478929
13Sevilla24751226
14Alavés24751226
15Valencia24681026
16Elche24510925
17Rayo Vallecano23671025
18Mallorca24661224
19Levante23461318
20Oviedo23371316

LIGUE 1’DE LENS, PSG’Yİ GERİDE BIRAKTI

Fransa Ligue 1’in 22. haftasında Lens, deplasmanda Paris FC’yi 5-0 mağlup ederek zirveye çıktı. Goller Wesley Saïd (2), Florian Thauvin ve Rayan Fofana’dan (2) geldi.

Paris Saint-Germain, deplasmanda Rennes’e 3-1 yenilerek ikinci sıraya geriledi. Olimpik Lyon Nice’i 2-0 yenerken, Olimpik Marsilya Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı. Lille–Brest maçında konuk ekipte Berke Özer kaleyi korudu.

Lens 52 puanla liderliğe yükseldi.

SıraTakımOGBMP
1Lens22171452
2PSG22163351
3Lyon22143545
4Marsilya22124640
5Lille22104834
6Rennes2297634
7RC Strasbourg2294931
8Monaco2294931
9Lorient2287731
10Toulouse2286830
11Angers2285929
12Brest2276927
13Le Havre2268826
14Nice22651123
15Paris FC22571022
16Auxerre22451317
17Nantes22351414
18Metz22341513

SERIE A’DA INTER ZİRVEDE KALDI

Serie A’nın 25. haftasında Inter, sahasında Juventus’u 3-2 mağlup etti. Inter’de Hakan Çalhanoğlu ikinci yarıda oyuna dahil olurken, Juventus’ta Kenan Yıldız ilk 11’de başladı. Konuk ekipte Pierre Kalulu kırmızı kart gördü. Inter 61 puanla liderliğini sürdürdü.

SıraTakımOGBMP
1Inter25201461
2Milan24158153
3Napoli25155550
4Roma25152847
5Juventus25137546
6Atalanta25119542
7Como24118541
8Bologna25961033
9Lazio2589833
10Sassuolo25951132
11Udinese25951132
12Parma25781029
13Cagliari25771128
14Torino25761227
15Genoa25591124
16Cremonese25591124
17Lecce25661324
18Fiorentina25491221
19Pisa251121215
20Verona25291415

PREMIER LİG’DE ARSENAL AVANTAJINI KORUDU

Premier Lig’in 26. haftasında Arsenal, Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Arsenal’in golünü Noni Madueke attı. Manchester City Fulham’ı 3-0 yenerken, Manchester United West Ham ile berabere kaldı.

Aston Villa karşısında forma giyen Ferdi Kadıoğlu ve Everton maçında oynayan Enes Ünal, haftanın öne çıkan Türk futbolcuları oldu. Arsenal 57 puanla liderliğini sürdürdü.

SıraTakımOGBMP
1Arsenal26176357
2Manchester City26165553
3Aston Villa26155650
4Manchester United26129545
5Chelsea26128644
6Liverpool26126842
7Brentford261241040
8Everton26107937
9Bournemouth26910737
10Newcastle United261061036
11Sunderland2699836
12Fulham261041234
13Crystal Palace26881032
14Brighton26710931
15Leeds United26791030
16Tottenham26781129
17Nottingham Forest26761327
18West Ham United26661424
19Burnley26461618
20Wolverhampton2616199

BUNDESLİGA’DA BAYERN MÜNİH ÇOK RAHAT

Bundesliga’nın 22. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen’i 3-0 mağlup etti. Goller Harry Kane (2) ve Leon Goretzka’dan geldi. Bayern Münih 57 puanla zirvedeki yerini korudu.

SıraTakımOGBMP
1Bayern Münih22183157
2Borussia Dortmund22156151
3Hoffenheim22143545
4Stuttgart22133642
5RB Leipzig22124640
6Leverkusen21123639
7Eintracht Frankfurt2287731
8Freiburg2286830
9Hamburg2167825
10Union Berlin2267925
11Augsburg22741125
12Köln22651123
13Mönchengladbach22571022
14Mainz 0522561121
15Wolfsburg22551220
16Werder Bremen22471119
17St. Pauli22451317
18Heidenheim22341513
BirGün'e Abone Ol