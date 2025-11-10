5 büyük ligde haftanın görünümü: Zirve yarışları kızışıyor

Avrupa’nın futbol devleri bu hafta sonu bir kez daha sahne aldı. İngiltere’den İspanya’ya, Almanya’dan İtalya’ya, Fransa’ya kadar beş büyük ligde heyecan, dramatik sonuçlarla doluydu. Zirve yarışı her yerde kızıştı, sürpriz sonuçlar dengeleri değiştirdi.

GUARDIOLA’NIN TARİHİ GECESİ

Premier Lig'de zirve yarışı kızıştı. Pep Guardiola kariyerindeki 1000. maçında Liverpool'u farklı geçti: 3-0. Haaland, Gonzalez ve Doku’nun golleriyle gelen 3-0’lık zafer, City’ye yeniden umut verdi. Lider Arsenal ise 90+4’te yediği golle Sunderland karşısında iki puan bıraktı. Tottenham-United düellosu 2-2 biterken Chelsea taraftarının yüzünü güldüren bir galibiyet kazandı.

La Liga’da lider Real Madrid, Rayo Vallecano deplasmanında kilidi açamadı. Arda Güler ilk kez 90 dakika sahada kaldı ancak gol sesi çıkmadı. Barcelona, Lewandowski’nin hat-trickiyle Celta Vigo’yu 4-2 yendi ve farkı 3 puana düşürdü. Villarreal ve Atletico da hata yapmayarak zirve takibini sürdürdü.

INTER YENİDEN ZİRVEDE

Serie A’da Inter, Lautaro Martinez’in şovuyla Lazio’yu 2-0 mağlup etti ve averajla liderliğe oturdu. Hakan Çalhanoğlu 81 dakika sahadaydı. Roma’da Zeki Çelik golünü attı, takımına 2-0’lık Udinese zaferini getirdi. Napoli kaybetti, Milan ve Juventus ise puan kaybederek kan kaybetti.

KANE SON NEFESTE KURTARDI

Bundesliga’da Bayern Münih ilk kez puan kaybetti. Union Berlin deplasmanında 90+3’te Harry Kane sahneye çıktı, 2-2’lik beraberliği kurtardı. Leipzig fırsatı tepti, Dortmund yine takıldı. Stuttgart, Augsburg’u 3-2 geçti.

PSG UZATMALARDA YAŞIYOR

Paris Saint-Germain, Lyon deplasmanında da golü uzatmada buldu. 90+5’te Joao Neves, galibiyet golünü atarak PSG’ye 3-2’lik zaferi getirdi. Marsilya ve Lens da kazandı, Lille ise Berke Özer’in 90 dakika oynadığı maçta Strasbourg'a 2-0 mağlup oldu.