5 büyük ligde neler oldu: Haftanın dikkat çekenleri

Avrupa’nın beş büyük liginde hafta sonu sahne yine devlerin oldu. Bundesliga’da Bayern Münih, Ligue 1’de PSG, Premier Lig’de Arsenal, Serie A’da Napoli ve La Liga’da Real Madrid zirvedeki yerlerini korudu.

LA LIGA: REAL MADRİD HIZ KESMİYOR, ARDA’DAN ASİST

La Liga’da lider Real Madrid, Bernabéu’da ağırladığı Valencia’yı 4-0’la geçti. Penaltı kaçırmasına rağmen yıldızlar sahnedeydi: Mbappé iki gol, Bellingham ve Alvaro Fernandez birer golle Valencia’yı darmadağın etti. Arda Güler de ikinci yarı öncesinde kenara alınmadan Mbappe’nin ikinci golünün pasını vererek dikkat çekti.

Geçen hafta El Clasico’yu kaybeden Barcelona, yara sarmaya çalışıyor. Elche karşısında Lamine Yamal, Ferran Torres ve yeni transfer Rashford’un golleriyle 3-1 kazandı. Villarreal ve Atletico Madrid’in farklı galibiyetleriyle birlikte zirve takibi sürüyor. 11 hafta sonunda 30 puanlı Real Madrid zirvede, Barcelona 25 puanla takipte.

PREMIER LİG: LİVERPOOL KENDİNE GELDİ, ARSENAL EMİN ADIMLARLA...

Premier Lig’de haftalardır düşüşte olan Liverpool, sonunda şeytanın bacağını kırdı. Aston Villa karşısında Muhammed Salah ve Ryan Gravenberch golleriyle 2-0 kazanan Kırmızılar dört maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Lider Arsenal ise deplasmanda Burnley’i ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 geçerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Londra derbisinde Chelsea, Tottenham deplasmanından Joao Pedro’nun golüyle üç puan çıkardı.

Manchester City ise Haaland’ın dublesiyle Bournemouth’u 3-1 mağlup etti. 10. hafta sonunda Arsenal 25 puanla lider, City 19 puanla peşinde. Liverpool ve Bournemouth ise 18’er puanla takipte.

SERIE A: NAPOLI, TAKILDI-MILAN, ROMA'YI DEVİRDİ

Serie A’da son şampiyon ve lider Napoli, bu sezonun yükselen ekibi Como’ya takıldı. Mavililer rakibiyle golsüz beraberek kaldı. Como forması giyen eski Galatasaraylı Morata penaltı kaçırdı.

Inter, Hakan Çalhanoğlu’nun asist yaptığı maçta Verona’yı 90+3’te gelen golle 2-1 yendi. Milan, Pavlović’in golüyle Roma’yı 1-0 mağlup etti, Zeki Çelik 77 dakika sahada kaldı.

Juventus ise Tudor’un yerine göreve gelen Spalletti yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Cremonese karşısında 2-1 kazanan “yaşlı kadın”, kaybettiği özgüveni geri kazanmaya çalışıyor. İlk 10 hafta sonunda Napoli 22 puanla lider, Inter, Milan ve Roma 21’er puanla hemen arkada takipte. İtalya’da yarış uzun süreceğe benziyor.

BUNDESLIGA: BAYERN FRENE BASMIYOR

Bundesliga’da işler tahmin edildiği gibi gidiyor. Bayern Münih, Bayer Leverkusen’i ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup etti.

Leipzig, Stuttgart’ı 3-1’le geçti. Can Uzun’un formasını giydiği Eintracht Frankfurt, Heidenheim karşısında 1-1 berabere kaldı, genç oyuncu sakatlandı. Bayern 27 puanla zirvede, Leipzig 22, Dortmund 20 puanla takibinde.

LIGUE 1: PSG SON NEFESTE

Son haftalarda üst üste beraberliklerle form grafiğinde düşüş yaşayan. PSG, Nice karşısında 90+5’te Gonçalo Ramos’un golüyle 1-0 kazandı. Marsilya, 10 kişi kaldığı maçta Auxerre’i mağlup ederken Lens de Lorient’i 3-0’la geçti.

Berke Özer’in kalesini koruduğu Lille, Angers’i 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. 11 hafta sonunda PSG 24 puanla zirvede, Marsilya ve Lens 22’şer puanla hemen arkasında.

AVRUPA GENELİNDE TABLO

Kasım ayına girilirken Avrupa’nın beş büyük liginde tablo yavaş yavaş netleşiyor. Real Madrid La Liga'nın en büyük adayı, Arsenal ise muhteşem bir istikrara sahip. Bayern’in temposu korkutucu, Kısacası, Avrupa’da 'sürpriz' kelimesi az, büyüklerin hâkimiyeti tartışmasız.