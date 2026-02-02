5 büyük ligde neler oldu: Haftanın dikkat çekenleri

Avrupa futbolunun en üst düzey beş liginde hafta sonu heyecanı yaşandı. Almanya Bundesliga, Ligue 1, Premier Lig, La Liga ve Serie A’da oynanan karşılaşmaların ardından liderler değişmedi.

ARSENAL 3 HAFTA SONRA KAZANDI

Arsenal, Premier Lig’de üç haftalık galibiyet hasretini Leeds United deplasmanında sona erdirdi. Londra ekibi, Martin Zubimendi, Karl Darlow (kendi kalesine), Viktor Gyökeres ve Gabriel Jesus’un golleriyle sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Zirve yarışındaki rakiplerinden Manchester City, Tottenham deplasmanında 2-2 berabere kalırken, Aston Villa evinde Brentford’a 1-0 yenildi. Bu sonuçların ardından Arsenal, 24. hafta sonunda puan farkını artırdı.

BARCELONA HATA YAPMADI

La Liga’da lider Barcelona, Elche deplasmanında Lamine Yamal, Ferran Torres ve Marcus Rashford’ın golleriyle 3-1 kazandı. En yakın takipçisi Real Madrid, Rayo Vallecano karşısında zorlanmasına rağmen sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Atletico Madrid ise Levante deplasmanında golsüz berabere kaldı. 22 hafta sonunda Barcelona, 55 puanla zirvede yer aldı.

INTER FARKI AÇIYOR

Serie A’da lider Inter, Cremonese deplasmanında Lautaro Martinez ve Piotr Zielinski’nin golleriyle 2-0 kazanarak üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Milan'la arasındaki puan farkını sekize çıkardı.

Juventus, Parma deplasmanında 4-1’lik galibiyet elde ederken, Napoli de Fiorentina’yı 2-1 mağlup etti. Inter, 23. hafta sonunda 55 puanla liderliğini sürdürdü.

BAYERN MÜNİH, HAMBURG'A TAKILDI

Bundesliga’da Bayern Münih, Hamburg deplasmanında 2-2 berabere kalarak üst üste ikinci kez puan kaybetti. Borussia Dortmund, Serhou Guirassy’nin hat-trick yaptığı maçta Heidenheim’ı 3-2 mağlup etti. Bayern Münih, 20 hafta sonunda 51 puanla zirvede kalmayı başardı.

PSG'NİN SERİSİ DEVAM EDİYOR

Ligue 1’de ise Paris Saint-Germain, Strasbourg deplasmanında 2-1 kazanarak art arda altıncı galibiyetini aldı. Lens evinde Le Havre’ı 1-0 mağlup ederken Marsilya ile Lyon haftayı puan kaybıyla tamamladı. PSG, 20. hafta sonunda 48 puanla liderliğini korudu.