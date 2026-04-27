5 büyük ligde son durum: Zirve yarışları netleşiyor

Avrupa’nın 5 büyük futbol liginde hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından zirve yarışında tablo netleşmeye başladı. LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da kritik sonuçlar alındı.

İspanya’da Barcelona, deplasmanda Getafe’yi 2-0 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı ve liderliğini pekiştirdi. Real Madrid ise Real Betis deplasmanında puan kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı.

LA LIGA'DA FARK 11

85 puanlı Barcelona, rakibiyle arasındaki farkı 11’e çıkararak şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.

İngiltere’de Arsenal, sahasında Newcastle United’ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Liverpool haftayı galibiyetle kapatırken, düşme hattındaki Tottenham Hotspur deplasmanda kazandı. Ligde Arsenal 73 puanla zirvede yer alırken, bir maçı eksik Manchester City 70 puanla takibini sürdürüyor.

İtalya’da Inter, Torino deplasmanında 2-2 berabere kalarak üç hafta sonra puan kaybetti ancak liderliğini korudu. Zirve takibini sürdüren Napoli farklı galibiyetle ikinci sıraya yükselirken, Milan ile Juventus arasındaki derbi golsüz sona erdi.

PSG'DEN NET GALİBİYET

Fransa’da Paris Saint-Germain, deplasmanda Angers’yi 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. En yakın takipçisi Lens puan kaybederken, Lyon ve Lille haftayı galibiyetle tamamladı.

Almanya’da ise şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bayern Münih haftanın en dikkat çekici sonucuna imza attı.

Mainz 05 deplasmanında 3-0 geriye düşen Bayern, sahadan 4-3 galip ayrılarak geri dönüşe imza attı. Borussia Dortmund ve RB Leipzig de haftayı galibiyetle kapatan takımlar arasında yer aldı.