5 çocuk hayatını kaybetmişti: Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü teslim oldu

Şanlıurfa'da 5 çocuğun öldüğü kazaya karışan ehliyetsiz sürücü teslim oldu. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, Siverek ilçesinde toprağa verilmek üzere ailelere teslim edildi. Kazada 2 çocuğu ve 3 yeğenini kaybeden, eşi ve diğer oğluyla tedavisi süren babanın ise hayati tehlikesi devam ediyor

Şanlıurfa'da 5 çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan ve ehliyeti bulunmayan otomobil sürücüsü Mustafa K, polise teslim oldu.

Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında gece saatlerinde, kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ehliyetsiz olduğu belirtilen ve kazanın ardından kaçan araç sürücüsü 19 yaşındaki Mustafa K., yanındaki Ş.İ. ile bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Olayda hayatını kaybeden 5 çocuğun Şanlıurfa Mehmet Akif İnal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ailelerine teslim edilen cenazeler, toprağa verilmek üzere Siverek ilçesine gönderildi.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan 3 kişinin tedavileri de Şanlıurfa Mehmet Akif İnal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Rukiye ve 7 yaşındaki Serhat İsi kardeşlerin babası Mehmet İsi'nin gece boyunca ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İsi ailesinin en büyük çocukları 12 yaşındaki Abdulselam İsi ile 31 yaşındaki anne Zeynep'in tedavilerinin de aynı hastanede sürdüğü ve durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 9 yaşındaki Gülbahar, 5 yaşındaki Leyla ve 8 yaşındaki Muhammed kardeşler ile kuzenleri 9 yaşındaki Rukiye ve 7 yaşındaki Serhat İsi kardeşler hayatını kaybetmiş, 2 çocuğun anne-babasıyla 1 kardeşi de yaralanmıştı.