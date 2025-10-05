5 Ekim ne günü? 5 Ekim özel günler listesi

Her yıl milyonlarca öğrenci ve eğitimci tarafından merak edilen “5 Ekim ne günü?” sorusunun yanıtı, aslında oldukça anlamlı bir tarihi işaret ediyor. 5 Ekim, dünyanın birçok ülkesinde Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanan özel bir gün. Bu tarih, öğretmenlerin toplumdaki yeri, hakları ve eğitime verdikleri katkıların önemini vurgulamak amacıyla ilan edilmiş ve 1994 yılından bu yana kutlanıyor.

5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN ANLAMI

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, öğretmenlerin eğitimdeki rolünü ve toplumun gelişimindeki önemini hatırlatmak için UNESCO tarafından özel günler listesine alınmıştır. Günün çıkış noktası, 5 Ekim 1966’da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile UNESCO tarafından imzalanan “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi” isimli belgeye dayanır. Bu belge, öğretmenlerin haklarını güvence altına almayı ve mesleki standartları yükseltmeyi amaçlıyordu.

5 EKİM’İN TARİHSEL SÜRECİ

1993 yılında UNESCO’nun 27. Genel Konferansı’nda alınan kararla 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak kabul edildi ve ilk kez 1994 yılında kutlanmaya başlandı. O günden bugüne, öğretmenlerin emeğini anmak ve eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlamalar düzenleniyor.

5 EKİM ÖZEL GÜNLER LİSTESİ İÇİNDE YERİ

“5 Ekim ne günü?” diye arayanların karşılaştığı en önemli yanıt, bu tarihin öğretmenlere adanmış uluslararası bir gün olduğudur. Yani 5 Ekim, özel günler listesinde Dünya Öğretmenler Günü olarak yer alır. Bu gün sadece öğretmenlerin meslekî katkılarını anmakla kalmaz, aynı zamanda eğitimde kalite, fırsat eşitliği ve öğretmenlerin hakları konularını gündeme getirir.

Kısacası 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, öğretmenlerin topluma kattığı değeri hatırlatan ve onların emeklerini kutlayan özel bir gündür. UNESCO ve ILO tarafından güvence altına alınan bu gün, her yıl dünya genelinde coşkuyla kutlanır.