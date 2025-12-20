5 eksik var: Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısındaki muhtemel ilk 11'i

Süper Lig’de üst sıraları zorlayan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe, ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 beraberlikle 36 puan topladı ve 2. sırada yer aldı. Eyüpspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 13 puanda kalarak 17. basamakta bulunuyor.

15 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son 15 maçta mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe, 24 Eylül’de UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’e kaybettiği maçın ardından lig ve Avrupa’da oynadığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Lig özelinde ise Fenerbahçe, 16 haftayı yenilgisiz geçen tek takım konumunda. Son lig maçında Konyaspor’u 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Eyüpspor karşısında da kazanarak ilk yarıyı namağlup tamamlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda 8 maça çıktı; 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Dış sahada 17 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 7 gol gördü. Fenerbahçe, son deplasman maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe’de son haftalarda hücum hattının etkili isimlerinden biri Marco Asensio oldu. İspanyol futbolcu, son 8 maçın 7’sinde skor katkısı verirken bu süreçte 6 gol, 4 asist üretti.

Gol yükünü çeken bir diğer isim Anderson Talisca. Brezilyalı oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maçta 13 gol ve 2 asist kaydederken, ligde 8 golle takımının en golcü ismi konumunda.

KART SINIRI VE EKSİKLER

Edson Alvarez, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Meksikalı orta saha oyuncusu kart görmesi halinde ligin ikinci yarısının ilk maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de maç öncesi eksik listesi de dikkat çekiyor. Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kadroda yer almıyor. Nelson Semedo ve Archie Brown’un tedavileri sürüyor. Mert Hakan Yandaş (tutuklu), Becao (kadro dışı), İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da forma giyemeyecek. Saha çalışmalarına başlayan Çağlar Söyüncü’nün durumuna ise teknik heyet karar verecek.

MUHTEMEL 11’LER

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam, Umut.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jaydan Oosterwolde, Levent Mercan, Julian Alvarez, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, John Duran.