5 eski HDP'li milletvekiline Kobani iddianamesi: Ağırlaştırılmış müebbet istendi

6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin eski HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar hakkında düzenlenen iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 5 siyasetçi, iddianamenin kabulü halinde 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra atılı diğer suçlardan da çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanacak.​​​​​​​

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili hakkında iddianame düzenledi.

Kobani eylemlerine ilişkin 108 kişi hakkındaki davayı kısa bir süre önce karara bağlayan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, eski HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar "şüpheli" olarak yer aldı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 6-8 Ekim 2014'te ülke genelindeki eylemlerde PKK/KCK yöneticileri, örgüte bağlı yapılanmalar, HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca halkın sokağa çıkıp "terör eylemleri" gerçekleştirilmesi yönünde çağrılar yapıldığı iddia edildi.

Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerindeki olaylarda 37 kişinin öldürüldüğü, 29 kişinin öldürülmeye teşebbüs edildiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı belirtilen iddianamede, ayrıca 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlendiği ifadelerine yer verildi.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NELER?

Eylemlerin gerçekleştiği tarihte milletvekili olan Kaya, Pekgözegü ve Paylan ile 27. dönem milletvekilleri Kurtulan ve Dundar'ın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne aynı suçlardan yargılanan 108 isimle 6-8 Ekim eylemlerinin başlatılıp, gerçekleştirilmesi konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları ifade edilen iddianamede, bu sebeplerle şüphelilerin "HDP Genel Merkezi tarafından açıklandığı şekilde yapılan eylem çağrıları sonucu işlenen suçlardan sorumlu olmaları gerektiği" belirtildi.

İddianamede, bir kısmı tüzel kişi olmak üzere 2 bin 674 mağdur veya müşteki yer aldı.

İddianamenin kabulü halinde HDP'li siyasetçiler Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 37 kişiye yönelik "öldürme, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra atılı diğer suçlardan da çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanacak.​​​​​​​