5 Eylül Cuma 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı
5 Eylül Cuma (bugün) TV yayın akışı araştırması hız kazandı. Televizyon ekranlarında takip ettiği dizi, yarışma programı ve beklenen filmleri kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri bugün televizyonda ne var sorusunu gündeme getirerek Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı programlarını görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 5 Eylül Cuma 2025 TV yayın akışı!
Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 5 Eylül Cuma 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 5 Eylül Cuma (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 5 Eylül Cuma 2025 TV yayın akışı!
5 EYLÜL CUMA TV YAYIN AKIŞI
5 Eylül Cuma 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 00:00 Eşref Rüya
- 00:15 Düşüş
- 02:00 Poyraz Karayel
- 04:30 Kuzey Güney
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:30 Aşk-ı Memnu
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 23:30 Eşref Rüya
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Güldür Güldür Show
- 02:15 Gelin Evi
- 04:15 Mutluluk Zamanı
- 06:00 Güzel Günler
- 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Hükümet Kadın 2
- 22:15 Rüyanda Görürsün
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 00:00 Arıcı: Ölüm Kovanı
- 00:30 Togo
- 01:55 Leyla ile Mecnun
- 04:30 Seksenler
- 05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 06:00 Kara Tahta
- 08:30 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
- 10:15 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası
- 12:15 Seksenler
- 15:55 Teşkilat
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Ters Yüz
- 22:00 Gönül Dağı
HALK TV YAYIN AKIŞI
- 07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye
- 08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah
- 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci
- 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası
- 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15
- 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez
- 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi
- 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber
- 20.00-01.00 Sinem Fıstıkoğlu ve Can Kakışım ile Sansürsüz
ATV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:20 Gözleri KaraDeniz
- 04:00 Kardeşlerim
- 06:00 Ateş Kuşları
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Can Borcu
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Gözleri KaraDeniz
- 22:50 Can Borcu
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Ailem Robotlara Karşı
- 00:30 Dizi
- 02:30 Baba Ocağı
- 04:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 05:30 Kiralık Aşk
- 07:00 İstanbullu Gelin
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 Kiralık Aşk
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Süt Kardeşler
- 21:45 Sahipsizler
NOW YAYIN AKIŞI
- 00:00 Şevkat Yerimdar
- 01:00 İlk Buluşma
- 02:00 Her Yerde Sen
- 04:00 Son Yaz
- 06:00 Karagül
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Karagül
- 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 Hayır Oluversin Gari
- 23:15 Şevkat Yerimdar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 00:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
- 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 06:00 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye