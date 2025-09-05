5 Eylül Cuma 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 5 Eylül Cuma 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 5 Eylül Cuma (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 5 Eylül Cuma 2025 TV yayın akışı!

5 EYLÜL CUMA TV YAYIN AKIŞI

5 Eylül Cuma 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Eşref Rüya

00:15 Düşüş

02:00 Poyraz Karayel

04:30 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:30 Eşref Rüya

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Güldür Güldür Show

02:15 Gelin Evi

04:15 Mutluluk Zamanı

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hükümet Kadın 2

22:15 Rüyanda Görürsün

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Arıcı: Ölüm Kovanı

00:30 Togo

01:55 Leyla ile Mecnun

04:30 Seksenler

05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:00 Kara Tahta

08:30 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

10:15 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası

12:15 Seksenler

15:55 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Ters Yüz

22:00 Gönül Dağı

HALK TV YAYIN AKIŞI

07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye

Nevra Öner ile 08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah

İsmail Küçükkaya ile 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci

Seda Selek ile / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası

Buket Güler ile 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15

Remziye Demirkol ile 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez

Sorel Dağıstanlı ile 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi

Gözde Şeker ile 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber

Ece Üner ile 20.00-01.00 Sinem Fıstıkoğlu ve Can Kakışım ile Sansürsüz

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Gözleri KaraDeniz

04:00 Kardeşlerim

06:00 Ateş Kuşları

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

22:50 Can Borcu

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Ailem Robotlara Karşı

00:30 Dizi

02:30 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Süt Kardeşler

21:45 Sahipsizler

NOW YAYIN AKIŞI

00:00 Şevkat Yerimdar

01:00 İlk Buluşma

02:00 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hayır Oluversin Gari

23:15 Şevkat Yerimdar

TV8 YAYIN AKIŞI