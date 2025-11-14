5 gizli tanık, iddianamede 'çok gizli tanık' olmuş: Adları geçiyor, kendileri yok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında iddianamenin hazırlanmasıyla birlikte ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede 'gizli tanık' detayı ise dikkati çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada "İddianamenin yapılırken gizli tanık Meşe'nin ifadelerinin çıkarıldığını ve yerine gizli tanık İlke'nin konulduğunu" açıklamıştı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise 15 gizli tanıktan 5'inin ifadelerinin iddianame yer almadığını duyurdu.

15 GİZLİ TANIK

İBB soruşturmasında 15 gizli tanık bulunuyor. Gizli tanıklara takılan isimler şöyle:

• Meşe

• Doğan

• İlke

• Çınar

• Rüzgar

• Maun

• Gürgen

• Mimoza

• Köknar

• Sekoya

• Zeytin

• Martı

• Kartal

• Şahin

• Ladin.

5 GİZLİ TANIĞIN İFADELERİ YOK

Halk TV'deki programda iddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, gizli tanıklar ile ilgili dikkati çeken bir detayı paylaştı.

Toplamda 15 gizli tanığın olduğunu belirten Tezcan, 5 gizli tanığın ifadelerinin iddianame yer almadığını kaydetti.

Tezcan, ifadeleri iddianamede bulunmayan 5 gizli tanığı da açıkladı: Meşe, Kartal, Şahin, Ladin, Maun...

"ŞÜPHELİYİ SUÇLADILAR, İDDİANAMEDE YOK"

"Kime ne demiş, hangi konuda tanıklık yapmış bunu göremiyoruz" diyen Tezcan, şu detayı paylaştı: "Şüpheliden birisi demiş ki, 'Gizli tanık Kartal'ın hakkımdaki ithamları yalandır, doğru değildir.' Yani gizli tanık Kartal üzerinden bir şeyler yapmışlar ama iddianamede yok. Ama Kartal üzerinde şüpheliyi suçlamışlar."

ÖZGÜR ÖZEL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Açılışı'nda dün açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB iddianamesindeki gizli tanık ile ilgili dikkati çeken bir ayrıntıyı 'suçüstü yakalandılar' diyerek açıklamıştı.

Gizli tanık ayrıntısına dikkati çeken Özel, "Beyefendiler iddianameyi yaparken Meşe’nin ifadelerini çıkarmışlar, iddianamede şimdi Ekrem Başkan’a ve arkadaşlara sorulan Meşe ifadelerinin hiçbiri yok, Meşe yok. Yerine İlke’yi koymuşlar. 31 Mart’ta İlke yoktu. Şimdi diyor ki ‘18 Kasım 2024’te İlke ifade verdi. Meşe’nin çektiği ifadeleri İlke’ye şarj etmişler. O yalanları ‘İlke’ diye yazmışlar, nasıl bir suçüstü yakalanmışlar" diye konuşmuştu.

"Gizli tanık vazgeçince gizli tanık değiştirilmiştir" diyen Özel, "Noktasına, virgülüne kadar aynı ifade. Arada sekiz ay fark var. O gün İlke diye biri yok. Bugün İlke diye biri var. Şimdi Hakimler Savcılar Kurulu’na başvuruyu arkadaşlar hazırlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında şunları ifade etmişti:

"19 Mart tarihinde üç gizli tanık vardı; Meşe, Ladin, Çınar. Bugün 15 gizli tanık var. Ama 19 Mart’ta Ekrem Başkan alındığında, ilk arkadaşlarımız alındığında onlara söylenen ifadelerde dön - dolaş ‘Meşe, Ladin, Çınar.’ Özellikle de Ekrem Başkan’a dünya kadar Meşe ifadesi. O gün İlke diye biri var mı? Yok. O gün, Meşe var. Bu Meşe’ye bir sözler vermişler. Meşe yedinci kata girememeye başlayınca, sözler tutulmayınca… Oralara da geleceğiz çok yakında. Meşe artık gizli tanık olabilecek özelliği kaybetmiş. ‘Konuşurum’ demiş, ‘Doğrusunu anlatırım. Beni kandırdınız’ demiş. Beyefendiler iddianameyi yaparken Meşe’nin ifadelerini çıkarmışlar, iddianamede şimdi Ekrem Başkan’a ve arkadaşlara sorulan Meşe ifadelerinin hiçbiri yok, Meşe yok. Yerine İlke’yi koymuşlar. 31 Mart’ta İlke yoktu. Şimdi diyor ki ‘18 Kasım 2024’te İlke ifade verdi. Meşe’nin çektiği ifadeleri İlke’ye şarj etmişler. O yalanları ‘İlke’ diye yazmışlar, nasıl bir suçüstü yakalanmışlar.

İşte ispatı; satır satır, sayfa sayfa. Düşünün ki Ekrem Başkan’a şöyle soruyorlar, gizli tanık Meşe 17 Mart’taki ifadesinde şöyle söylemiş: ‘Reklam İstanbul isimli şirketin asıl yatırımcısının Murat Ongun ve Serdal Taşkın olduğuna dair elimde ses kaydı var’ demiş. Kim? Meşe. Bunu bizim arkadaşlara; Serdal’a, Murat Ongun’a, Ekrem Başkan’a sormuşlar. İddianamede Meşe diye biri yok, bu iddianameyi İlke diye bir gizli tanığın verdiğini söylüyorlar. Satırı satırına aynı. Meşe ne dediyse, iddianamenin 203’üncü sayfasında ‘İlke bunu söyledi’ diye tekrarlıyorlar. ‘Bu ihale işlerinin hak edişini Barış Kırıç yönetir, Murat Ongun yanındadır.’ Meşe gitmiş, yerine İlke gelmiş. Yine aynı sayfada, aynı ‘kopyala - yapıştır’la ‘Emrah Bağdatlı üzerinden para dağıtımı yaparlar, ben bunu biliyorum demiş’ Meşe. Meşe ile anlaşamamış, gitmişler şimdi oraya İlke yazmışlar. Şimdi en çarpıcılarından biri; Gazetecilere atılan iftiralar Meşe’nindi ya. Gazetecilere ‘Size para veriliyor, ona göre yazıyorsunuz’ diye Meşe söylemişti. Meşe şimdi bunu öyle söylemeyeceğini söyleyecek diye, apar topar atılınca yerine İlke yazmışlar.

Şimdi soruyorum vatandaşlarımıza, 19 Mart günü ifadeler varken o gün söylenen cümle, o gün olmayan İlke’ye bugün yazılıp Meşe çıkarılıyorsa ifade Meşe’nin midir, İlke’nin midir, yoksa bu bir iftiradır. Gizli tanık vazgeçince gizli tanık değiştirilmiştir. Noktasına, virgülüne kadar aynı ifade. Arada sekiz ay fark var. O gün İlke diye biri yok. Bugün İlke diye biri var. Şimdi Hakimler Savcılar Kurulu’na başvuruyu arkadaşlar hazırlıyor. Bunu mahkemede savunuruz. Hakimin gözünün önüne koyarız. Çünkü bizim elimize 19-20-21 Mart’ta, ‘Bunları Meşe söyledi’ var. Şimdi Meşe yok. Yerine İlke var. Demek ki sözün gerçekliği değil iftiraya aranan biri sahip, o gün o bulunmuş, bugün arıza çıkarmış. Yerine yepyeni bir isim konmuş. Ne yapacaklarmış bir de bunu buzlayacaklarmış, ‘İnan ki bu gizli tanık doğru söylüyor’ diyeceklermiş. HSK’dan bu işe el koymasını isteyeceğiz."