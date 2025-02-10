5 gollü maçta gülen Kasımpaşa

Spor Servisi

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa'ya galibiyer getiren golleri 26. dakikada Kevin Rodrigues, 45+8. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 57. dakikada Nuno Da Costa attı. 30. dakikada Rachid Ghezzal ve 80. dakikada Ali Sowe'un golleri ise Rizespor'a puan alması için yetmedi.

BURAK KIRMIZI GÖRDÜ

Lacivert beyazlı takımın teknik direktörü Burak Yılmaz, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Kasımpaşa'da sarı kart gören Aytaç Kara da cezalı duruma düştü. İki isim de gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında yer alamayacak. Rizespor'da ise Dal Varesanovic ve Samet Akaydin sarı kart görmeleri nedeniyle Galatasaray maçında cezalı durma düştü.

Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 31'e çıkardı ve 8. sıraya yükseldi. 27 puanda kalan Rizespor ise 10. basamakta bulunuyor.