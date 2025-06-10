5 gün boyunca dolapta saklanmış

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 5 gün önce kaybolan 14 yaşındaki çocuğun, aynı mahallede arkadaşının evindeki bir dolapta saklandığı ortaya çıktı.

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek üzere evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Koçak’ın, aynı mahalledeki bir arkadaşının evinde saklandığı belirlendi. 5 gün boyunca bir giysi dolabında saklanan çocuğu fark eden ev sahibi, yaşadığı şok sonrası jandarma ekiplerine bilgi verdi. Çocuk, ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi.

5 gün boyunca haber alamadığı oğluna kavuşan anne, gözyaşlarına hâkim olamadı. Anne ve oğlunun birbirine sarıldığı o anlar kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Koçak, işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Koçak’ın buradaki işlemleri devam ediyor.

Ev sahibi Ayşe Yalın, "Oğlum Erhan ile bir ara mesajlaşmışlar. Sonra buraya girmiş. Bizim haberimiz yok, 5 gün boyunca dolabın içinde kalmış. Sonra fark ettik. Burada bıraktığımız ekmekleri yemiş yanına su almış. Annesi kaç gündür ağlıyor. Ben bilseydim hemen annesine teslim ederdim" dedi.

Mahalle sakini bir vatandaş ise "Arefe gününden bugüne her yerde aranıyordu. Arkadaşının eski bir evine girip dolaba saklanmış. Saç tıraşını beğenmemiş amcası. Bu yüzden kaçtığı söyleniyor" diye konuştu.