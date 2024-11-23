5 gün önce kaymakam olarak göreve başlamıştı: Ovacık kayyumu göreve başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine kayyum olarak atanan Hüseyin Şamil Sözen göreve başladı. Sözen, 2 Kasım'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ovacık Kaymakamlığı'na atanmıştı.
CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün görevden alınmasının ardından kayyum olarak atanan Hüseyin Şamil Sözen göreve başladı.
DEM Partili Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Cezadan 2 gün sonra dün gece saatlerinde Sarıgül ve Konak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı.
Sarıgül’ün yerine kayyum olarak atanan Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen belediyeye giderek başkanvekilliği görevine başladı.
Öte yandan Hüseyin Şamil Sözen, 2 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Ovacık Kaymakamlığı'na atanmıştı.
Ataması yapıldıktan sonra Sözen, 18 Kasım'da göreve başlamıştı.