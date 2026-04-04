5 gün sürecek: Gazze’de çocuk aşısı kampanyası başlatılacak

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, çocuklara yönelik telafi aşı kampanyasının üçüncüsünün yarın başlatılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 yaş altı çocuklara yönelik ulusal aşılama programını güçlendirmeyi amaçlayan kampanyanın yarın başlayacağı ve 5 gün süreceği bildirildi.

Açıklamada, kampanyanın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Filistin Kızılayı işbirliğiyle ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Dünya Sağlık Örgütü desteğiyle yürütüleceği kaydedildi.

129 SAĞLIK MERKEZİNDE UYGULANACAK

Kampanyanın, Gazze Şeridi’ndeki illerde Sağlık Bakanlığı, UNRWA, Filistin Kızılayı ile yerel ve uluslararası kuruluşlara bağlı toplam 129 sağlık merkezinde uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara sağlık ekipleriyle işbirliği yapmaları ve çocuklarını eksik aşı dozlarını tamamlamak üzere sağlık merkezlerine götürmeleri çağrısı yapılarak, varsa aşı kartlarının yanlarında getirilmesinin kayıtların doğru tutulması açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, aşının çocukların hayatını tehdit eden salgın ve hastalıklara karşı ilk savunma hattı olduğuna dikkat çekildi.