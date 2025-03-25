5 günde 190 hesaba engel

Haber Merkezi

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasından bu yana yaşanan basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlallerin bilançosunu açıkladı. "Hakikati hiçbir güç perdeleyemez, gazetecilik yargılanamaz" başlığıyla yapılan açıklamada, İBB’ye yönelik operasyon sonrası basın ve ifade özgürlüğüne yönelik 5 günde nelerin yaşandığına dair bilançoyu açıkladı.

DFG, bilançoyu şu başlıklar altında sıraladı: "Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile beraber sosyal medya platformlarına uygulanan sansür, baskı ve şiddetin de habercisi olmuştur. Keza, RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, Hitler döneminin Gobbels’ini aratmayan bir yaklaşımla eylemleri canlı veren TV kanallarını “lisans iptali ve ceza” tehdidinde bulundu.

Gazeteciler görev başında çeşitli engellemelere maruz kalırken çoğu zamanda polisin doğrudan fiziki saldırısına uğradı. Saldırılarda 13 gazeteci yaralandı. 19 Mart’tan bu yana 13 gazetecinin evine baskın düzenlendi 12’si gözaltına alındı. 19 Mart’ta gözaltına alınan İsmail Saymaz hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Baskı, şiddet ve tehditlerinin yanı sıra sanal medya hesaplarına dönük sansür arttı Bu süreçte aralarında gençlik, kadın ve hukuk örgütlerinin de olduğu 190 X hesabına erişim engeli getirildi."