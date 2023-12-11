5 günde 9 kapkaç yapan zanlıya suçüstü

Şişli ve Beyoğlu'nda 5 günde 9 ayrı kapkaç suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3-7 Aralık tarihleri arasında Şişli ve Beyoğlu'nda yaşanan 9 ayrı kapkaç olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, siyah giyimli ve kasklı bir şüphelinin, kapkaç suçunu aynı motosikletle gerçekleştirdiğini belirledi.

Yapılan çalışmalarda, bölgedeki 53 farklı kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, kullandığı güzergahı belirlediği zanlının kimliğini tespit etti.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI

Fatih'te plakasız bir motosikleti park ettiği ve motosikletin yanına geldiğinde kapüşonunu düzelttiği sırada yüzü görülen şüpheli E.Ç, (22) Şişli'de kapkaç yapacağı sırada suçüstü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen ve daha önce 27 ayrı suç kaydı bulunan E.Ç'nin yine kapkaç suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 30 Kasım'da izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.