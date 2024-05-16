5 gündür haber alınamıyordu: Cansız bedeni su kuyusunda bulundu

İstanbul Maltepe’de beş gündür haber alınamayan Alzheimer hastası erkek, su kuyusunda ölü bulundu. Ceset 70 yaşındaki Mustafa Kal’a ait olduğu öğrenildi.

İstanbul Maltepe'de 5 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 70 yaşındaki Mustafa Kal, oturduğu binanın bodrumundaki su kuyusunda ölü olarak bulundu.

Cevizli Mahallesi Bağımsızlık Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrumundan gelen kötü koku üzerine bina sakinleri bodrum kata indi. Buradaki su kuyusunda bir erkeğe ait cansız beden olduğunu fark eden apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Maltepe Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polisin bodrum kattaki incelemesinin ardından cansız bedenin, beş gündür kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Kal'a ait olduğu belirlendi.

Cansız bedenin kuyudan çıkarılması için itfaiye ve belediye ekipleri bodrum kata indi. Çalışmaların ardından kuyudan çıkarılan Kal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.