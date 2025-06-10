5 gündür kayıp oğluna böyle kavuştu

Bursa’da Kurban Bayramı arifesinden beri aranan 14 Yaşındaki Burak, ailenin depo olarak kullandığı evde bulundu. Bayram sevinci yaşayan annenin Burak ile buluşması kameralara böyle yansıdı.



Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 5 gün önce kaybolan 14 yaşındaki Burak Koçak’ın aynı mahalledeki ardiye olarak kullandıkları evde bulundu. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucu ulaşılan Burak, annesiyle kavuşma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kavuşma anı gözyaşlarına sahne oldu

5 gün boyunca haber alamadığı oğluna kavuşan anne, gözyaşlarına hâkim olamadı. Hanife Koçak, "Herkese çok teşekkür ederim. 5 gündür ağlıyordum. Bulunduğu yer, bizim kendi evimiz. Arife gününden beri ortada yoktu" dedi.

(AÇ-