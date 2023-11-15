5 günlük ateşkes çağrısı

7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunu gerçekleştiren Kassam Tugayları 5 günlük ateşkes karşılığında 70 rehinenin serbest bırakılmasının tartışıldığını açıkladı.

Dış Haberler Servisi

Hamas'ın silahlı kanadı İzeddin el Kassam Tugayları, Katarlı arabuluculara grubun İsrail ile beş günlük ateşkes karşılığında Gazze'de tutulan 70 kadar kadın ve çocuğu serbest bırakmaya hazır olduğunu bildirdiğini söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde, "Geçen hafta Katarlı kardeşler, düşman tarafından gözaltına alınan 200 Filistinli çocuk ve 75 kadının serbest bırakılması karşılığında, kadın ve çocuklardan düşman esirlerinin serbest bırakılması yönünde bir çaba gösterdi" ifadelerini kullandı.

El Kassam Tugayları, grubun Telegram kanalında yayınlanan bir ses kaydında "Ateşkes tam bir ateşkesi içermeli ve Gazze Şeridi'nin her yerinde yardım ve insani yardıma izin vermelidir" dendi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastaların öldüğünü söyledi.

HASTALAR ÖLÜYOR

Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastaların öldüğünü, son üç gündür yakıt eksikliği, internet kesintisi ve diğer sıkıntılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ölü sayılarını güncelleyemediklerini söyledi.

Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi veren Kudra, İsrail ordusunun "Şifa Hastanesi'ni kuşatmadığı ve isteyenlerin doğu kapısından güvenli biçimde ayrılabileceği" yönündeki iddialarını yalanladı.

BEBEKLERE İZİN YOK

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin "yenidoğan bölümünde kuvözlerdeki bebeklerin nakledilmesi için uluslararası kuruluşlarla çalıştıkları" şeklindeki açıklamasına işaret eden Kudra, Şifa Hastanesi’ndeki yenidoğan bölümünde kuvözlerdeki bebeklerin Gazze Şeridi dışına nakledilmesi için üç gündür uluslararası kuruluşlardan haber beklediklerini ancak şu ana kadar bir tane bebeğin nakledilmesinin dahi sağlanamadığını vurguladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, cumartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında, Şifa Hastanesi'nin kuşatılmadığını ileri sürmüştü.

İsrail tankları Gazze'nin ana hastanesinin kapılarına doğru ilerlerken ABD Başkanı Joe Biden da Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin korunması gerektiğini söyledi ve İsrail'in "daha kontrollü" müdahale etmesini umduğunu aktardı.