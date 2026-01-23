5 günlük bebeği darp ederek engelli kalmasına neden olan hemşire hakkında tutuklama kararı

Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kuvöze alınan 5 günlük bebeği darp ederek ömür boyu engelli kalmasına yol açan Hazel Dırık B. adlı hemşire hakkında, olaydan 5 yıl sonra görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki ailenin avukatı, şikâyetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Sanık avukatı ise dosyaya yansıyan görüntülerin yeni olmadığını, bazı basın organlarında aynı haberlerin tekrar yayımlanmasının yargı sürecini ve mahkemeyi baskı altına aldığını savundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanık Hazel Dırık B.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 19 Şubat'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşire Hazel Dırık B.’nin, Bozoklar çiftinin 5 günlük bebeklerine kuvözde şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Hemşirenin şiddeti nedeniyle Deniz Esin adlı bebek, ömür boyu zihinsel ve bedensel engelli kaldı. Hastane yönetimi hemşireyi kurumdan gönderirken işkenceyi bebeğin ailesinden gizledi. Hemşire hakkında 3 yıl sonra 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bozoklar ailesi, bebeklerinin 5 günlükken işkenceye maruz kaldığını e-Devlet'ten gelen dava mesajıyla öğrendi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yargılama devam ederken, Hazel Dırık B.’nin Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde, Hazel Dırık B.’nin kan alması 14 dakika sürüyor. Bebeği kuvözden alıp sedyeye yatıran Hazel Dırık B., kan almak isterken, ağlamaya başlayan Deniz Esin’in başına vurup ardından bacağını sıkarak kendine doğru çekiyor ve hareketli olan Bozoklar birden durağanlaşıyor. Daha sonra hareket etmeye başlayan bebeğin sol bacağını hareket ettiremediği görüldü. Görüntülerde Hazel Dırık B.’nin, durumu fark edip bebeğin bacağını kontrol etmesi de yer aldı.