5 günlük bebeği darp ederek engelli kalmasına neden olan hemşire teslim oldu

Kahramanmaraş'ta Kuvöze alınan 5 günlük bebeğe şiddet uygulayarak ömür boyu engelli kalmasına yol açan hemşire Hazel D.B, polise teslim oldu.

Güncel 25.01.2026 10:20 Giriş: 25.01.2026 10:20

Güncelleme: 25.01.2026 10:22 Kaynak: AA

Fotoğraf: DHA