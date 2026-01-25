5 günlük bebeği darp ederek engelli kalmasına neden olan hemşire tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Kuvöze alınan 5 günlük bebeğe şiddet uygulayarak ömür boyu engelli kalmasına yol açan hemşire Hazel D.B, polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen hemşire, yapılan mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.01.2026 10:20

Güncelleme: 25.01.2026 15:28 Kaynak: AA

Fotoğraf: DHA