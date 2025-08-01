5 günlük ekran karartma cezası TELE1'e tebliğ edildi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen 5 günlük ekran karartma cezası TELE1'e tebliğ edildi.

TELE1'den yapılan açıklamaya göre kanal, 6 Ağustos Çarşamba'yı 7 Ağustos Perşembe'ye bağlayan gece 00:00'da 5 gün süreyle karartılacak.

Kanala verilen para cezasının gerekçesi olarak, Merdan Yanardağ’ın "4 Soru 4 Yanıt" programında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilmişti.

Yanardağ'ın FETÖ’ye ilişkin “siyasal İslamcı örgütlenme” tanımlamasıyla “İslam inancı/darbe bağlantısı” kurmaya “…15 Temmuz’da kutlanacak bir an görmüyorum… İktidar Türkiye'yi bir darbeye sürükledi. Sonra o darbeyi ne güzel bastırdık diye bize bayram yaptırmaya çalışıyor” ifadesiyle “Demokrasi ve Millî Birlik Günü”nü değersizleştirmeye çalıştığı, bu durumun halkı kin ve düşmanlığa tahrik edebileceği" gerekçesiyle, 5 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verilmişti.

Kanala verilen cezaya ilişkin açıklama yapan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “FETÖ Siyasal İslamcı bir örgüt değil mi? Fethullah Gülen cemaati Marksist-Leninist bir gruptu da bizim mi haberimiz yoktu?" ifadelerini kullanmıştı.

TELE1'e bir yıl içerisinde ceza verilmesi halinde lisans iptali de gündeme gelecek.

TELE1, 2 sene önce de Merdan Yanardağ'ın tutuklandığı dönemde 7 gün boyunca karartılmıştı. Kanal, 6-12 Ağustos tarihlerinde karartışmıştı.

Benzer şekilde Sözcü TV'de 9 Temmuz Çarşamba gününden başlayarak 10 gün süreyle karartılmıştı.