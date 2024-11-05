5 HDP'li siyasetçinin yargılandığı 2. Kobani Davası: Ara karar açıklandı

5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilinin 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılandığı 2. Kobani Davası'nda mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz Hüda Kaya ile avukatı video konferans aracılığıyla katılırken, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar ise duruşmada hazır bulunmadı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık S.Y, 6-8 Ekim olayları sırasında da Muş'ta ikamet ettiği

"PROVEKE EDECEK EYLEME ŞAHİT OLMADIM"

Olaylar başlamadan birkaç gün önce Kaya'nın basın açıklaması yaptığını aktaran S.Y, "Milletvekilleriyle geldi, kısa süreli bir yürüyüş oldu ardından basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına kadar bir olay yaşamadık. Sonraki günlerde olaylar çıktı ama Kaya'nın oradaki kitleyi provoke edecek bir eylemine şahit olmadım" diye konuştu.

Söz alan Kaya, tanığın anlattığı dönemde insanları barışa ve huzura davet ettiğini belirterek "Biz siyaseti barış ve adalet için yaptık. Davada asıl müştekiler, asıl mağdur edilen biziz" ifadelerini kullandı.

SAVCI, HTS ANALİZ RAPORLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Görüşü sorulan savcı, kurumlardan istenen HTS analiz raporunun beklenilmesine, Kaya hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Garo Paylan'ın avukatı da söz alarak, müvekkilinin o dönem hiçbir şiddet çağrısı yapmadığını, hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Kaya hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına, diğer isimler hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine hükmederek, duruşmayı 7 Ocak 2025'e erteledi.

İDDİANAME

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin baktığı davada, siyasetçiler hakkında 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 19 bin 680’er yıl hapis cezası isteniyor.

İddianame, 22 Mayıs’ta Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 298 sayfalık iddianame iki bölümden oluşuyor. 183 sayfalık ilk bölümde, "maktul ve mağdurların isimleri" ile iddialar yer alıyor, ikinci bölümde ise davaya gerekçe yapılan Kobani eylemlerine dair detaylar yer alıyor.

HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 siyasetçinin yargılandığı davanın karar duruşması ise 16 Mayıs’ta görülmüştü. Ankara 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 18’i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı davada ceza yağdırmıştı. Mahkeme Selahattin Demirtaş’a 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a 30 yıl 3 ay ceza vermişti. 24 kişi hakkında toplam 407 yıl 7 ay hapis cezası verilmişti.