5 hit film beyazperdede

İstanbul Modern Sinema, 2023’e damga vuran beş hit film ile sezonu sonlandırıyor. Film eleştirmenleri tarafından en iyiler arasına seçilen filmler, ‘TOP 5’ başlığıyla 8–13 Haziran tarihleri arasında izleyicilerle buluşuyor.

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Modern Sinema, 2023’e damga vuran 5 filmle sezonu kapatıyor. Eleştirmenlerin en iyiler olarak seçtiği filmler, ‘TOP 5’ başlığıyla 8-13 Haziran arasında izleyicilerle buluşuyor.

Programda, Cannes’da kazandığı ‘Büyük Ödül’ün ardından Oscar’da ‘En İyi Uluslararası Film’ ödülüne layık görülen ‘İlgi Alanı’, Hayao Miyazaki’nin Akademi Ödülleri’nde ‘En İyi Animasyon’ seçilen ‘Çocuk ve Balıkçıl’, yönetmen Martin Scorsese’nin son tarihi epik filmi ‘Dolunay Katilleri’ var. Film Comment dergisinin 2023’ün en iyi filmi seçilen ‘Bir Skandalın Peşinde’ ve Romanya’nın Oscar adayı ‘Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin’ filmleri de seçkide.

• BİR SKANDALIN PEŞİNDE

8 Haziran Cumartesi Saat: 13.00

9 Haziran Pazar Saat: 15.15

Yönetmen: Todd Haynes

Oyuncular: Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton

Elizabeth'in, hayatını gözlemlemek için binlerce kilometre aşarak Georgia eyaletine geldiği Gracie ve genç eşi, zamanında tüm ülkeyi ayağa kaldıran bir skandala yol açmışlardır. Şimdiyse, aradan yirmi yıl geçtikten sonra, evlilikleri Elizabeth'in ısrarlı sorularıyla sarsılır.

• ÇOCUK VE BALIKÇIL

9 Haziran Pazar Saat: 13.00

13 Haziran Perşembe: 15.00

Yönetmen: Hayao Miyazaki

İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen. Çocuk ve Balıkçıl, ergenlik döneminde olan bir gencin hikayesini konu ediyor.

• DOLUNAY KATİLLERİ

9 Haziran Pazar Saat: 17.30

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone

Dolunay Katilleri filmi, 1920'lerde Oklahoma'da petrol nedeniyle meydana gelen ve FBI'ın kuruluşuyla sonuçlanan Osage Kızılderili cinayetlerini konu alıyor.

• DÜNYANIN SONUNDAN ÇOK DA BİR ŞEY BEKLEMEYİN

8 Haziran Cumartesi Saat: 17.30

13 Haziran Perşembe Saat:17.15

Yönetmen: Radu Jude

Oyuncular: Ilinca Manolache, Ovidiu Pîrşan, Nina Hoss

Radu Jude'un yönettiği Dünyanın Sonundan Çok Şey Beklemeyin, Angela'yı (Ilinca Manolache) bir reklam seçmesi için Bükreş'te takip ediyor. Zengin ve fakir insanlarla, takipçilerle ve hatta ikiziyle karşılaşmasını konu alıyor.

• İLGİ ALANI

8 Haziran Cumartesi Saat: 15.15

13 Haziran Pazar Saat:13.00

Yönetmen: Jonathan Glazer

Oyuncular: Sandra Hüller, Christian Friedel, Freya Kreutzkam

İlgi Alanı, Auschwitz kampının yanında aileleri için ideal bir yaşam kurmaya çalışan kampın komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig'in hikâyesini konu ediyor.