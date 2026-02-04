5 hukuk fakültesinde profesör yok!

Ankara merkezli düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Türkiye’de hukuk eğitimine, avukat sayısındaki artışa ve hukuk fakültelerinin akademik yeterliliğine dair hazırladıkları “Hukuk Fakülteleri Raporu”nu yayımladı. Enstitü Yönetim Kurulu üyesi Vasıf İnanç Duygulu imzasını taşıyan raporda, Türkiye’de hukuk fakülteleri sayısının son 25 yılda hızlı artış gösterdiğine dikkat çekilirken, hukuk eğitiminde nicelik artışının kalite ve istihdam sorunlarını da beraberinde getirdiği vurgulandı.

SON 25 YILDA SAYI ARTTI

Rapora göre, Türkiye’de bugün aktif ve pasif durumdakilerle birlikte hukuk fakültesi sayısı yüze yaklaştı. Türkiye’de bulunan 89 hukuk fakültesinin 67’sinin son 25 yılda kurulmuş olduğu hatırlatılan raporda, fakültelerin 50’sinin devlet, 39’unun ise vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.

ÖĞRENCİ YÜZDE 35 ARTTI

Hukuk fakültelerindeki hızlı artışın, öğrenci sayılarına ve avukat sayılarındaki artışa da doğrudan yansıdığı vurgulandı. Buna göre 2013–2014 döneminde yaklaşık 55 bin olan hukuk fakültesi öğrenci sayısı, 2018–2019’da 82 bini aşarken, son yıllarda kontenjan daraltma politikalarıyla birlikte 75 bin seviyelerine geriledi. Buna rağmen, son on yıllık dönemde toplam artış oranı yüzde 35’e denk düşüyor.

2023–2025 döneminde hukuk fakülteleri kontenjanları yüzde 34’ün üzerinde azaltılmıştı. Devlet üniversitelerinde kontenjanlar neredeyse yarı yarıya düşerken, vakıf üniversitelerindeki azalmanın daha sınırlı kalması “hukuk eğitiminin ücretlileşmesi” tartışmalarını gündeme getirmişti.

NÜFUS ARTIŞINI SOLLADI

Raporda en çarpıcı bulgulardan biri avukat sayısındaki artış oldu. Türkiye’de 1998 yılında 36 bin olan avukat sayısı, 2024 itibarıyla 199 bini aştı. Böylece avukat sayısı 26 yılda beş katına çıktı. Avukat başına düşen nüfus ise son 15 yılda bin 95 kişiden 430 kişiye kadar gerileyerek Avrupa ortalamasının altına indi.

AVRUPA’NIN EN TEPESİNDE

Avrupa ülkeleriyle yapılan karşılaştırmada Türkiye, avukat başına düşen nüfus açısından Portekiz ve İspanya’nın ardından üçüncü sırada yer aldı. İncelenen 12 ülkede ortalama avukat başına düşen nüfus 679 iken, Türkiye’de bu rakam 2024 günceliyle 430.

PROFESÖR YOK

Raporda, öğretim üyesi sayısındaki artışa rağmen fakülteler arasında ciddi dengesizlikler bulunduğu da vurgulandı. Enstitü’nün çalışmasında, bazı hukuk fakültelerinde profesör sayısının sıfır ya da bir ile sınırlı olduğu, profesörlerin belirli üniversitelerde yoğunlaştığı tespit edildi. Buna göre 5 fakültede profesör bulunmuyor.

‘KALİTE’ ODAKLI YENİ BİR POLİTİKA ŞART

Raporda yer alan değerlendirmede, hukuk eğitiminde nicelik yerine kaliteyi esas alan, kontenjan-planlama ve öğretim üyesi dağılımını gözeten yeni politikalara ihtiyaç olduğu vurgulandı. Vasıf İnanç Duygulu imzalı ‘Hukuk Fakülteleri Raporu’nun “Sonuç ve Öneriler” bölümünde Toplum Çalışmaları Enstitüsü önerileri şu ana başlıklar altında sıraladı: