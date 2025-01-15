5'i yavru 6 köpek ile 1 kedi zehirlenmiş halde bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5'i yavru, 6 köpek ile 1 kedi, ölü bulundu.

Olay, Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanseverler, düzenli olarak besledikleri köpek ve kedilere mama vermek için bu sabah Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu’nun yakınındaki boş araziye gitti.

Grup, 5 yavru köpek ile 1 kediyi arazide hareketsiz yatarken buldu. Çevreyi kontrol eden hayvanseverler, yakınlardaki kullanılmayan kulübede de yetişkin 1 köpeği ölü buldu.

Zehirlendiği değerlendirilen kedi ve köpeklerin kesin ölüm nedeni, Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği (GÖHAYDER) tarafından yaptırılacak nekropsi ile belli olacak.